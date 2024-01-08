Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'un Profili ve Etkisi

Beşiktaş Futbol Kulübü'nün köklü ve zengin futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Fernando Santos, bu onurlu takımın 60. teknik direktörü olarak göreve başladı. 1911 yılından bu yana, 113 yıllık bir süreçte, Beşiktaş'ın başında toplam 59 teknik direktör yer aldı. Bu teknik adamların 33'ü yabancı, 26'sı ise Türk kökenliydi.

Beşiktaş'ın Küresel Teknik Direktör Mirası

Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğunda oturanlar her zaman uluslararası bir çeşitliliği yansıttı. 13 farklı ülkeden gelen 33 yabancı teknik direktör, Beşiktaş'ın taktik ve stratejik gelişimine katkıda bulundu. Bu teknik direktörler arasında 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2'şer Rumen ve Fransız, ve ayrıca Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat asıllı isimler yer aldı.

Fernando Santos'un Beşiktaş'a Katılımı

Portekizli deneyimli teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak tarihe geçti. Carlos Carvalhal'dan sonra Beşiktaş'ı yönetecek ikinci Portekizli olan Santos, kendine has yönetim tarzı ve taktik anlayışıyla biliniyor. Santos'un bu yeni görevde sergileyeceği performans, Beşiktaş'ın gelecekteki başarıları için kritik bir öneme sahip.

Santos'un Stratejisi ve Beşiktaş'ın Geleceği

Santos'un teknik direktörlük vizyonu ve stratejileri, Beşiktaş'ın oyun tarzını nasıl etkileyecek? Bu soru, tüm Beşiktaş taraftarlarının ve futbol analistlerinin gündeminde. Santos'un deneyimi ve başarıları, takımın ulusal ve uluslararası alandaki performansını artırma potansiyeline sahip. Beşiktaş, Santos'un liderliğinde yeni başarılar elde etmeye hazır görünüyor.

Beşiktaş'ın 60. teknik direktörü olarak Fernando Santos'un ataması, kulübün zengin ve çeşitli teknik direktörlük mirasına yeni bir katkı sunuyor. Santos'un deneyimi ve başarısı, Beşiktaş'ın gelecekteki stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Beşiktaş taraftarları, Santos yönetimindeki takımın yeni başarılarını merakla bekliyor.

14 şampiyonluğun 10'u yabancı teknik adamlarla

Beşiktaş, Süper Lig'de elde ettiği 14 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik direktörler yönetiminde yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4'ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Kara Kartal" Türk teknik direktörlerle ise Süper Lig'de 4 kez kupayı kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligde Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2) ve Sergen Yalçın ile şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonu olduğu sezonlar ve teknik direktörler şöyle:

1959-1960: Andras Kuttik (Macaristan)

1965-1966 ve 1966-1967: Ljubisa Spajic (Yugoslavya)

1981-1982: Dorde Milic (Yugoslavya)

1985-1986: Branislav Stankovic (Yugoslavya)

1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992: Gordon Milne (İngiltere)

1994-1995: Christoph Daum (Almanya)

2002-2003: Mircea Lucescu (Romanya)

2008-2009: Mustafa Denizli (Türkiye)

2015-2016: Şenol Güneş (Türkiye)

2016-2017: Şenol Güneş (Türkiye)

2020-2021: Sergen Yalçın (Türkiye)

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlıların 14 yıl teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim oldu.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Refik Osman Top da tam 10 yıl takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci oldu.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle: