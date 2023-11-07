Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktör Adayı: Siyah-Beyazlarda Yeni Dönem İçin O İsim Seçildi

Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir ismin aday olduğu konuşuluyor. Siyah-beyazlıların yeni hocası olarak anılan bu şahsiyetin, kulübe yeni bir soluk getirmesi umulmakta.

Zorlu Sezon ve Teknik Direktör Arayışı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yaşadığı beklenmedik sonuçlarla gündem oluşturmuş, taraftarlarını hüsrana uğratmıştı. Geçtiğimiz haftalarda, Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve erken seçim kararı alan yönetim, takımın başına geçecek yeni ismi bulmak için kolları sıvadı. Bu süreç, Antalyaspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetle daha da kritik bir hale geldi.

Sürpriz Bir Gelişme: Yeni Teknik Direktör Kim Olacak?

Bu zorlu dönemde, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü olarak sürpriz bir ismin ön plana çıktığı görülüyor. Tecrübesiyle tanınan ve daha önce Beşiktaş'ta başarılar elde eden Samet Aybaba, Hasan Arat'ın başkanlığa seçilmesi durumunda teknik direktörlük için en güçlü aday olarak belirtiliyor.

Hasan Arat ve Samet Aybaba İş Birliği

Başkan adayı Hasan Arat'ın, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Aybaba ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunan Arat, Beşiktaş futbol yönetimini Beşiktaşlılara teslim etme planından bahsetti ve Aybaba ile olan görüşmesini doğruladı. Ancak henüz somut bir teklifin olmadığını da sözlerine ekledi.

Aybaba'nın Siyah-Beyazlılar ile Potansiyel Buluşması

Daha önce 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran ve başarılı sonuçlar elde eden Samet Aybaba'nın, Adana Demirspor'daki görevinden ayrılmasının ardından, bu kez daha farklı bir role soyunması bekleniyor. Beşiktaş'ta bir kez daha görev alacak olması, taraftarlar arasında heyecan yaratan bir ihtimal olarak duruyor.