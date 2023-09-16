Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı

Beşiktaş JK'nın 2023 yılı ikinci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün toplam borcunun 31 Mayıs 2023 itibarıyla 6,7 milyar TL olduğunu belirtti.

Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise borcun kontrol altına alındığına dair güvence verdi. Tiryaki, "Beşiktaş'ın finansal yapısını iyileştirmek ve sürdürülebilir bir başarı sağlamak için gelirlerimizi artırmamız gerektiğini biliyoruz," dedi.

Yönetimin Hedefleri ve Önümüzdeki Adımlar

Tiryaki, kulübün finansal durumunu döndürebilmek için geleneksel yönetim ve gelir modellerinin değişmesi gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Beşiktaş olarak birlik olmalı, ayrışmamalıyız. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kupaları hedeflemeliyiz."

Beşiktaş'ın avro cinsinden borcu 240 milyon avro olarak açıklandı. Ancak Tiryaki, kulübün 2017 yılında 220 milyon avro gelir elde ettiğini ve potansiyelinin mevcut borcu karşılayabilecek seviyede olduğunu ifade etti.