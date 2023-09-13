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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla süren idmanın dar alanda taktiksel çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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