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Beşiktaş'ta Victor Ruiz ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Victor Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir." denildi.

Futbolcuya, pandemi öncesi tüm ödemelerin eksiksiz yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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