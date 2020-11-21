Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3 golle geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.

44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu Skrtel arka direkte kafayla içeri çevirdi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Utku Yuvakuran çizgi üzerinde kurtardı.

61. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Deniz Türüç soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. N'Koudou ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Aboubakar tamamlarken meşin yuvarlağın Mehmet Topal'ın eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet Topal ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 72. dakikada topun başına geçen Aboubakar topu filelere gönderdi: 3-0

81. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Turuncu-lacivertli takımın yarı sahasından gönderilen uzun topu Necip Uysal uzaklaştırmadı, meşin yuvarlağı önünde bulan Gulbrandsen sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-1

86. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan Visca'nın içeri çevirdiği topa Gulbrandsen vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

10. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 10. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.

Süper Lig'deki 4. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını da 13'e çıkardı.

Medipol Başakşehir'e ilk kez 3 gol attı

Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi.

2007-2008'den beri ligde yer alan turuncu-lacivertli ekibi 5 kez yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla aldı.

Larin gol serisini 4 maça çıkardı

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı.

Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.

Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı.

Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde cezalı

Karşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

N'Koudou 87 gün sonra sahada

Karşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi.

Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Utku Yuvakuran'dan kritik kurtarışlar

Kırmızı kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun yerine kalede görev yapan Utku Yuvakuran, kritik kurtarışlarıyla Beşiktaş'ın galibiyetinde pay sahibi oldu.

Maçın 53. dakikasında Demba Ba'nın altıpastaki kafa vuruşunda kritik kurtarışa imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, son dakikalarda da önemli kurtarışlar yaptı.

Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Medipol Başakşehir, 4 maç sonra mağlup oldu.

Ligde üst üste Trabzonspor (2-0), Fraport TAV Antalyaspor (5-1), İttifak Holding Konyaspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-1) maçlarını kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 yenildi.

Bu sezon Süper Lig'deki 4. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 13 puanda kaldı.

Penaltı VAR kararıyla faule döndü

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ta Josef de Souza'ın müdahalesiyle Rafael yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Öztürk, daha sonra Video Yardımcı Hakem kararıyla pozisyon ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal edip Medipol Başakşehir lehine faul kararı verdi.

Okan Buruk: İlk yarı kimsenin mutlu olmayacağı bir ilk yarıydı

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Beşiktaş'a ne kadar eksik dense densin yetenekli bir 11 vardı sahada. Maç öncesinde iki takımın da kazanmak istediğini ve şansın ortak olduğunu söylemiştim. İlk yarı kimsenin mutlu olmayacağı bir ilk yarıydı." diye konuştu.

İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Buruk, "Rakibimizin ilk yarının sonlarında yakaladığı bir tane gol fırsatı vardı. Korner oldu, gol oldu. Duran top dönüşü gol yedik ve geriye düştük. İkinci yarıya baktığımızda yaptığımız hamleler oyun olarak yukarı çektiği, rakibe pozisyon vermediğimiz, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimiz bir ikinci yarı oldu. 10 kişiyle 3-2'eye taşıdık. Oyuncuların isteklerinden memnunum. Saha içinde ruhumuzu ikinci yarıya yansıttık. Maçı çevirecek skoru yakalayamadık. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Maçın hakemini de değerlendiren Buruk, Sergen Yalçın ile aralarında sorun yaşanmadığını kaydederek, "Sergen hoca ile aramızda tartışma olmadı zaten olmaz da. Çok yakın olduğum insan Sergen hoca. İki taraf da hakem kararlarından mutsuzdu. Hakem iki tarafı da mutsuz ettiği için iki taraftan da tepki oldu. Dördüncü hakemin uyarısıyla hakem ikimizi birden uyardı. Hakem açıklandığında, bu maça neden Ümit Öztürk atandı diye kendi kendime sormuştum. Futbolcularla beraber iki taraf da hakemin yönetiminden mutlu değildi." değerlendirmesinde bulundu.