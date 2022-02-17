Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.