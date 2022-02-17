Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
SPOR 17.02.2022, 20:32 17.02.2022, 22:48 Nevzat Soysal
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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