Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak futbol takımıyla buluştu.
SPOR 03.11.2022, 19:26
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi'nin yanı sıra asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da katıldıkları yemekte teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yer aldı.
Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımına Galatasaray derbisinde başarılar diledi.
Başkan Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş, kulübe kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ile Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.
Yemekte fizyoterapist Cumhur Erol ile malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in doğum günleri de kutlandı.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 03.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 02.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 01.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 31.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 30.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 29.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
16
açık
Namaz Vakti 04 Kasım 2022
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4