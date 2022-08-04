Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması

Oyuncunun hayallerinin olduğunu ve gitmek istediğini belirten Çebi, "Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma ve anlaşma olmaz. Futbolcular sahaya çıktıklarında gönüllerinde yoksa, kafalarında başka bir özlem başlamışsa başarılı olamazsınız. Mühim olan onların arzularının olduğu ortamda çalışmaları lazım. Adam oynamadığı taktirde kimse bir şey yapamaz. Zorla güzellik olmaz. Beşiktaş'ta kalmak istemeyene camia olarak biz 'hayır burada oynayacaksın' diye ne yalvarırız ne de sert bir tavır koyarız. Burada kalması için 'Orada ne veriyorlarsa verelim' dedim, 'hayır gitmek istiyorum' dedi. 3 günden beri ikna etmeye çalışıyoruz, sadece menajeriyle muhatap etmek istiyor bizi." dedi.

Emirhan'ın kalması için yıllık 5 milyon ve artan oranlarda kontrat yapıldığına dikkati çeken Çebi, "Kalması için her şeyi yaptık. 'Seni taraftarlar da seviyor, kal' dediğimizde 'burada kalmak istemiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

"Şimdi herkesin bir Avrupa hayali başladı"

Oyuncuyla, 18 yaşından önce yapılan sözleşmelerin bir geçerliliği olmadığını aktaran Çebi, Emirhan İlkhan'ın ailesinin de süreçte telefonlara cevap vermediğini dile getirdi.

"Futbolcumla kötü olmak istemiyorum." diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bizim çocuklarımız. Beşiktaş'ta forma giymiş, emek vermişler. Emeklerine teşekkür etmek lazım. 18 yaşından küçüklerle ilgili UEFA dahil olmak üzere sert tedbirleri ve yaptırımları var. Bir futbolcuyla 18 yaşından önce anlaşma yapsanız 18 yaşına geldiğinde hiçbir süreç geçerli sayılmıyor. Beşiktaş'ın altyapısından gelen biri Emirhan. Hassas davranırsınız o da 'burası kulübümdür' der. Mayıs ayında yaklaşık 5 milyona yakın ücret verilmek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri sıfır bedelle çıkış talep etti, yapılan pazarlıkla 4,5 milyon gelirse gidebileceği takdirde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir anlaşma olduğu yönündeki konuşmaları art niyetli buluyorum. 600 dakika top oynamış bir topçuyu Beşiktaş'a getirsem bana hesap sorarsınız."

Menajerleri de eleştiren Çebi, "Menajerlerin içinde Beşiktaşlı olan var, olmayan var. Beşiktaşlı olanlara bakıyorum, hiçbiri takımını zorda bırakacak bir uygulamada bulunmuyor. Emirhan'ın menajeri bizim Hasic'teki, Ljajic'teki menajerimiz. Ortağı basketboldaki bazı oyuncularımızın menajeri. Geldiğim günden beri kendileriyle Beşiktaş menfaatleri adına keyifli çalışmıyorum. 18 yaşından sonra herkes serbest. 'Altyapının kapısını kapatın' diyorlar, adam evine gider yine görüşür." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuyu hayata hazırlayan ailelerin önemine değinen Çebi, "Aileler bunu yönlendiriyorsa yapacak hiçbir şey yok. Önder Karaveli, Emirhan'ı sisteme sokan, A takıma çıkaran hocadır ama ailesiyle telefon irtibatı kuramadı. Hocanın telefonlarını açmadı ailesi. Altyapıda Önder hocayı defalarca arayan aile, bu süreçte bir kere bile telefonu açmadı. Gönlü burada olmayan biriyle oynamak zorunda değilim. 'Beşiktaş'ta top oynamak istemiyorum' dedi. Serdar Saatçı'ya da kontrat teklif ettik ama onun da Avrupa hayali var. Şimdi herkesin bir Avrupa hayali başladı." diye konuştu.

"Gönlü olmayanı Beşiktaş'ta tutmayız"

Siyah-beyazlı oyuncudan kazanılacak 4,5 milyon avronun küçük gösterilmesini doğru bulmadığını ve 20 yılda altyapıdan sadece Necip Uysal ile Atınç Nukan'ın çıktığını vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"Pandemiden sonra bu rakamları küçük göstermek doğru değil. Başka hesaplar var, troll, bot hesapların süreçte çalıştığını görüyoruz. İki sene evvel başlattığımız operasyonun meyvelerini almaya başladık. İlk defa 4 oyuncumuz altyapıdan geldi. A takımda yerlerini aldı ve para kazandırıp gitmeye başladı. 20 senede iki oyuncu yetişmiş. Necip oynuyor ve sadece Atınç'ı satabilmişiz. 20 sene sonra 3 futbolcuyu sahaya çıkarmışsak benim ve yönetimin çabası vardır."

Altyapıyı önemseyen bir yönetim olduklarını anlatan Çebi, "Bu anda 18 yaşını geçen oyuncuyla yapılan sözleşmenin içeriğinin tartışılmasını doğru bulmuyorum. Futbolcu istemiyorsa hiçbir şekilde baskı yapmam. Kontratla bağladığımız çocuklar köle değil. Onların da bir hayatları var. Çocukluk yaşlarından beri mücadele etmişler. İyi bir yere gelmek istiyorlar ve hayalleri var. Gönlü olmayanı Beşiktaş'ta tutmayız. Hiç kimseyi de köle gibi görmeyiz. 'Hayallerim var' diye bir çocuğun hayallerini yok etmek benim düşünmeyeceğim bir şeydir. Çocuğumuz giderse yolu açık olsun. Kontrata koyduğumuz şart menajerinin ve kendisinin istediği şarttır. Yüzde 20'ye yakın bir sonraki satışından alabileceğimiz bir pay vardır. Denildiği gibi 20 milyon avroluk bir oyuncuysa ve satılırsa 6 milyon da bize gelir. İyi niyetle eleştirenlere saygı duyuyorum. Kötü niyetlilerin yönetim aleyhine çalıştıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.