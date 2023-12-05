Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Fenerbahçe karşısında takıma ve taraftara güveniyor

Arat, siyah-beyazlı kulüpteki mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Arat, "Büyük bir maç. Seçilir seçilmez Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Stadı taraftarlarımızın dolduracağına ve takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum. Tüm centilmenliğimizi Türkiye'ye göstermemiz lazım. Biz büyük bir kulübüz. Bunun değerini bilelim." diye konuştu.

Gelecek haftadan itibaren transfere odaklanacaklarını kaydeden Arat, "Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar." ifadelerini kullandı.

Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya gelip gelmedikleri yönündeki soruya, "Samet Aybaba, cuma günü takımı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarımla değerlendireceğiz. Biz futbol takımının işlerine karışmayacağız. Ama böyle bir ziyaret talep edilirse onu arkadaşlarımızla görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Ama genel olarak tesislerde sporcularla normal işleyişle yönetim kurulunun fazla işi olmayacak." yanıtını verdi.

"Kadınlar ve öğrenciler hızlı hareket etsinler"

Başkan Hasan Arat, kongre üyeliği konusunda kadınlar ve öğrencilerin hızlı hareket etmesini istedi.

Beşiktaş'ın daha fazla üyeye sahip olması gerektiğini vurgulayan Arat, "Beşiktaşlılara sesleniyorum. Özellikle kadınlar ve öğrenciler kongre üyelikleri konusunda hızlı hareket etsinler. Çünkü çoğalmamız lazım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü kongre üyelerinin katılımı gösterdi. Tarihi bir kongre oldu. Bu büyük marka, arma dünyaya örnek olsun." şeklinde konuştu.

Pazar günü zor bir seçimi geride bıraktıklarını aktaran Arat, "Camiama çok teşekkür ediyorum, bana ve arkadaşlarıma bu teveccühü gösterdikleri için. Uzun kuyruklar oluştu. Bundan sonra hava koşullarına göre seçimlerimizi stadımızda yapacağız. Beşiktaş daha iyilerine layık." dedi.

Arat, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın tesislerde hemen göreve başladığı, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın da toplantının ardından tesislere gideceği bilgisini paylaştı.

Yönetim Kurulu Üyesi Uçar: İnşallah Fenerbahçe karşısına da galibiyet için çıkacağız

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Uçar, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Uçar, "Güzel bir başlangıç olacak. Coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Takımımız son 3 maçtır yenilmiyor. İnşallah Fenerbahçe karşısına da galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Uçar, kendisinin de Beşiktaş formasıyla İnönü Stadı'nda mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Bizler şanslı insanlarız. Çocukken oynadığımız oyun, mesleğimiz oldu. Çok az kişiye nasip olur. Beşiktaş forması nasip oldu. Bu da çok onurlu, gururlu. Bu statta çok maç oynadım. Tabii bu kadar güzel değildi, kenarlar çim, ortalar topraktı. Şu an görüyorum ki her şey çok güzele gidiyor. İnşallah futbolcularımız bunun değerini bilir, bu sahada benden fazla gol atarlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Arzumuz en az bir sporcunun yönetimde bulunması"

Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini kaydeden Uçar, "En büyük hedefim Beşiktaş'ta o eski kolej havasını yaratmak. Futbolcusuyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, taraftarıyla, medyasıyla birlik olan bir Beşiktaş ortaya çıkarmak. İnşallah bunda başarılı olacağız." dedi.

Mazbatanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Uçar, "Sayın Hasan Arat'ın yaptığı gibi inşallah bundan sonraki yönetimlerde de sahadan gelen futbolcu, basketbolcu, hentbolcu, ama en az bir sporcu yönetimde bulunur. Bu bizim arzumuz. Eski futbolcular bir şekilde Beşiktaş'ın içinde bulunmak ve görev almak istiyoruz. Bundan dolayı tekrar Sayın Hasan Arat'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Vardar: "Sevdamızın peşindeyiz"

Kulüp Asbaşkanı Mete Vardar, çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi sevdamızın peşindeyiz. Mazbatalarımızı aldık. Umut ediyorum ki daha güzel günler yaşayacağımız bir döneme gireriz. Müthiş bir sinerji var. Hep beraber olalım. Birlikteliğimiz her zaman bugünkü gibi devam etsin." diye konuştu.

Vardar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya da "Bizler için çok önemli. Futbol takımımız zaten fazlasıyla bilinçlidir. Rıza hocanın önderliğinde önemli bir teknik kadromuz var. Bu maçın önemini bizlerden daha fazla takıma aktarıyordur." yanıtını verdi.