Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
SPOR 01.10.2022, 19:09
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı." denildi.
21 yaşındaki file bekçisiyle BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.
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