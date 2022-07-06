Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.

Muleka, Beşiktaş için İstanbul'da

Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika'nın başkenti Brüksel'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Muleka'yı siyah-beyazlı takımın menajeri Halil Yazıcıoğlu ile dış ilişkiler sorumlusu Can Kaymakoğlu karşıladı.

Havalimanında valizini beklerken üzerini değiştiren 22 yaşındaki golcü futbolcu, kartal resminin bulunduğu "1903" yazılı tişört giydi. Muleka, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pençesi yaparak poz verdi.

Kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Muleka ile sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Bonservisi Belçika'nın Standard Liege takımında bulunan ve geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen Jackson Muleka, 14 maçta 12 gol attı.