Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

8. dakikada De Souza'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan Çakır'ın kontrol etmekte zorlandığı meşin yuvarlak kornere çıktı.

17. dakikada kendi yarı sahasında sol çizginin hemen yanında Montero'dan sıyrılarak Beşiktaş ceza sahasına yönelen Djaniny'nin şık pasında topla buluşan Baker, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda, Ersin Destanoğlu topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

23. dakikada Rosier'in pasında Ghezzal, ceza sahası dışında meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Larin'in kafayla kaleye doğru yönlendirdiği topa, kaleci Uğurcan Çakır son anda müdahale etti.

29. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Aboubakar ceza sahası içinde kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ın çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Rosier sağ taraftan topu yerden ortaladı. Arka direkteki Larin, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üstünde topun ağlarla buluşmasını engelledi.

42. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu önledi.

44. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak önce Vida'ya sonra da Montero'ya çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Vida'nın orta sahadaki hatası sonrasında topu kapan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza yayının önüne kadar sürerek şutunu çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.

59. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği topa arka bölümdeki Larin, kafayla vurdu. Kaleye paralel giden topu ters direk dibindeki Hutchinson kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Nwakaeme, son çizgi üzerinde rakiplerinden sıyrılarak topu içeri çevirdi. Vitor Hugo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou'nun yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

71. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rosier'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

88. dakikada Rosier'in sağdan ortasında De Souza'nın kafayla vurduğu top arkaya sekti. Bu bölümdeki Aboubakar, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftaya lider başlayan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5. yenilgisini aldı. 44 puanda kalan Beşiktaş, ikinci sıraya geriledi ve zirvedeki yerini Fenerbahçe'ye kaptırdı.

9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Beşiktaş, ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a yenilmekten kurtulamadı.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta resmi maçlardaki galibiyet serisi de Trabzonspor mağlubiyetiyle sonlandı.

Vodafone Park'ta son 8 lig maçını kazanan ve 2 de Ziraat Türkiye Kupası galibiyetine imza atan siyah-beyazlı takım, bu başarısını Trabzonspor karşısında sürdüremedi.

Aboubakar yine attı

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, üst üste 3. maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük ve Göztepe ile oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayan Aboubakar, Trabzonspor mücadelesini de boş geçmedi.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Aboubakar, takım arkadaşı Cyle Larin'i de yakaladı.

Beşiktaş'ın ceza sınırındaki oyuncu sayısı 4'e yükseldi

Siyah-beyazlı ekipte maçın 38. dakikasında sarı kart gören Valentin Rosier ceza sınırına geldi.

Bu sezon 7. kez sarı kart gören Rosier, daha önce cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada görev alamamıştı.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırındaki oyuncu sayısı ise 4'e yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte Rosier'in yanı sıra Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal sınırda bulunuyor.

Dorukhan Toköz takımını 10 kişi bıraktı

Maçın 64. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna dahil olan Dorukhan Toköz, 13 dakika sahada kalabildi.

Dorukhan, rakibine yaptığı sert hareket sonrası 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, mağlubiyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından diğer oyuncular hızlı bir şekilde soyunma odasına giderken, Rosier bir süre sahada kaldı. Bir süre yerde yatan Rosier, daha sonra üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

İki takım da maça şansız başladı

Karşılaşmaya iki takım da şansız sakatlıklarla başladı.

Trabzonspor'da maçın daha ilk saniyelerinde Abdulkadir Parmak sakatlanırken, Beşiktaş'ta ise 11. dakikada Rıdvan Yılmaz aynı şansızlığı yaşadı.

Bordo-mavili ekip, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı sonrası 4. dakikada Baker'i oyuna dahil etti.

Beşiktaş'ta ise sol kanatta Ekuban'dan topu kapmaya çalışan Rıdvan Yılmaz, bir süre koştuktan sonra adalesini tutarak kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sahada yapılan Rıdvan, sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Rıdvan'ın yerine 14. dakikada Fabrice N'Sakala görev aldı.

Bu arada maçın 35. dakikasında da Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun kaşı açıldı. Bordo-mavili oyuncu, saha kenarında tedavi edildi.

Vida'dan örnek hareket

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida, maçta örnek bir davranışta bulundu.

Vida, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığının ardından eksik mücadele eden Trabzonspor'un yedek futbolcusunu oyuna dahil edebilmesi için ayağındaki topu taca attı. Oyuncu değişikliğinin ardından Trabzonsporlu oyuncular taç atışında meşin yuvarlağı Beşiktaş'a verdi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü

Hafta içinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü.

Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde ligde 13 maça çıkan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Avcı, Trabzonspor'un başında eski takımına karşı da galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki galibiyet sayısını 10 çıkaran bordo-mavili ekip, puanını ise 36'ya yükseltti.

Uğurcan Çakır'dan başarılı performans

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın üst üste bulduğu pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza attı.

Bu arada, maçın son bölümlerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin sonlanmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Adem Ljajic ile Lewis Baker'e sarı kart gösterdi.

Trabzonspor, deplasmanda yine rakibine karşı iyi sonuç aldı

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında yine iyi bir sonuç elde etti

Bordo-mavililer, deplasmanda son 17 lig maçından 6'sında Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.