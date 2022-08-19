Beşiktaş iki genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
SPOR 19.08.2022, 20:28
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2016 yılından beri gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde sürdüren, 17 Ocak 2004 doğumlu orta saha oyuncumuz Halil Çiçek ve 20 Şubat 2005 doğumlu orta saha oyuncumuz Berkay Kençtemur ile profesyonel sözleşme imzaladı. Halil Çiçek ile Berkay Kençtemur, 2024-25 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyecekler. Futbol Akademimizden yetişen Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur'a yeni dönemde başarılar dileriz." denildi.
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