Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 351. randevu
97 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 123-113, gol sayılarında da 488-458 üstünlüğü bulunuyor. Nef Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 351. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 350 maçın 123'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 488 golüne, siyah-beyazlılar 458 golle karşılık verdi.
Lig müsabakaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.
Nef Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.
Son 10 maçta Beşiktaş üstün
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.
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