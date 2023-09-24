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Beşiktaş Evinde Kazandı

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Beşiktaş Evinde Kazandı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

47. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Jeanvier, meşin yuvarlağı arka direğe indirdi. Mane'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

56. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafayla topa vuran Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Chamberlain, topu şık bir şekilde kontrol etti. İngiliz oyuncu, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

77. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Aboubakar'ın pasında savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyi geçtikten sonra topu Rashica'ya aktardı. Kosovalı oyuncunun şutunu Kayserispor savunması çıkardı.

90+6. dakikada Rashica, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Kaleci Bilal Bayazıt, topu kurtardı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 73 Rosier), Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Necip Uysal), Chamberlain (Dk. 73 Rashica), Ghezzal (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Cenk Tosun (Dk. 79 Zaynutdinov), Aboubakar

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Jeanvier (Dk. 61 Kolovetsios), Attamah, Carole, Ackah (Dk. 67 Baran Gezek), Gökhan Sazdağı (Dk. 67 Morte), Ramazan Civelek (Dk. 61 Bahoken), Kartal Kayra Yılmaz, Mane (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Thiam

Goller: Dk. 47 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 56 Aboubakar, Dk. 62 Chamberlain (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 90 Mert Günok (Beşiktaş)

Kaynak:Haber Kaynağı

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