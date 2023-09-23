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Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı

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Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı
Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı. Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları setleri 3-1 kazanarak Paris Olimpiyatları'na gitme hakkı kazandı.

Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı. Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları setleri 3-1 kazanarak Paris Olimpiyatları'na gitme hakkı kazandı.

Üst üste 21. maçını kazanan Filenin Sultanları Mayıs 2024 yılına kadar da Dünya Sıralamasında birinci sırada kalmayı garantiledi.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI

15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya

23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya

Filenin Sultanları yarın Belçika ile prestij maçına çıkacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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