Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı
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Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı. Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları setleri 3-1 kazanarak Paris Olimpiyatları'na gitme hakkı kazandı.
Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı. Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları setleri 3-1 kazanarak Paris Olimpiyatları'na gitme hakkı kazandı.
Üst üste 21. maçını kazanan Filenin Sultanları Mayıs 2024 yılına kadar da Dünya Sıralamasında birinci sırada kalmayı garantiledi.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya
Filenin Sultanları yarın Belçika ile prestij maçına çıkacak.
Kaynak:
Spor