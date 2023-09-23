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Bayern Münih'ten Bochum'a 7-0'lık Gözdağı

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Bayern Münih'ten Bochum'a 7-0'lık Gözdağı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Bochum'u 7-0 yendi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'u Allianz Arena'da ağırladı.

Almanya'nın en üst seviye futbol organizasyonu olan Bundesliga'nın 5. haftasında sahne alan Bayern Münih, Allianz Arena'da Bochum'u ağırladı ve farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bavyera devi, ilk yarıda attığı gollerle maçı domine etti ve 4-0'lık üstünlüğünü korudu.

İlk yarının yıldızları arasında Eric Maxim Choupo-Moting'in 4. dakikada attığı gol, Harry Kane'in 13. ve 54. (penaltı) dakikalarda bulduğu goller ve Matthijs de Light'ın 29. dakikada kaydettiği gol yer alıyordu. Ayrıca, 38. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Mathys Tel de fileleri havalandıran isimlerdendi. Bu farklı galibiyetle Bayern Münih, puanını 13'e çıkarttı. Bochum ise bu sezonki ilk galibiyetini bir türlü alamayarak 3 puanla kaldı.

Borussia Dortmund, Wolfsburg'u Marco Reus'un Golüyle Mağlup Etti

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 5. haftasında evinde Wolfsburg'u ağırladı ve 68. dakikada Marco Reus'un attığı golle 1-0 galip geldi. Bu kritik galibiyetle Dortmund, puanını 11'e yükseltti, Wolfsburg ise 9 puanla sınırlı kaldı. Maçın oynandığı Signal Iduna Park'ta, sarı-siyahlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Diğer Önemli Maç Sonuçları ve Lig Tablosu

Bundesliga 5. hafta heyecanı sadece bu maçlarla sınırlı değildi. Hoffenheim, deplasmanda Union Berlin'e 2-0 üstünlük sağlarken, RB Leipzig Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Augsburg ise kendi sahasında Mainz 05'e 2-1'lik skorla galip geldi.

Bu hafta Bundesliga'da yaşananlar, ligin nasıl bir tempoyla ilerleyeceğinin sinyallerini verdi. Bayern Münih'in farklı galibiyeti ve Borussia Dortmund'un kritik 3 puanı, şampiyonluk yolundaki iddialarını sürdüren iki takım için oldukça önemliydi. Ancak Bochum ve Wolfsburg gibi takımların performansı, ligin ne kadar rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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