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Bautista'nın Korkulu Rüyası: Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Fırtınalar Estiriyor! Farkı Kapatıyor

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Bautista'nın Korkulu Rüyası: Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Fırtınalar Estiriyor! Farkı Kapatıyor
Red Bull'un yıldız pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Superbike Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında önemli bir başarıya imza attı. İspanya'nın etkileyici pisti Aragon Motorland’da düzenlenen yarışta üçüncü sıradan start alan Toprak, finiş çizgisini ikinci sırada geçerek podyuma çıkmayı başardı.

Red Bull'un yıldız pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Superbike Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında önemli bir başarıya imza attı. İspanya'nın etkileyici pisti Aragon Motorland’da düzenlenen yarışta üçüncü sıradan start alan Toprak, finiş çizgisini ikinci sırada geçerek podyuma çıkmayı başardı.

Podyum İçin Sıkı Rekabet: Şampiyona Lideri Alvaro Bautista ile Puan Farkı Azalıyor

Pata Yamaha Prometeon takımının önemli ismi Toprak Razgatlıoğlu, yarışa üçüncü sıradan başlarken, pozisyonunu korumayı başardı. İlk sıradan start alan şampiyona lideri Alvaro Bautista, yarışın son bölümlerine 13 tur kala düşünce, yeni lider Jonathan Rea oldu. Toprak ise Rea'nın hemen arkasında yer aldı.

Yarışın Kritik Anları: Toprak, İkinci Sıraya Yükseliyor

Yarışın devamında Rea, Toprak ve Rinaldi olmak üzere üçlü, diğer yarışçılarla arasındaki farkı giderek açtı. Yarışın bitimine 6 tur kala, Ruben Rinaldi, Toprak Razgatlıoğlu'nu geride bırakmayı başardı. Ancak, 4 tur kala Jonathan Rea'nın üçüncü sıraya düşmesiyle Toprak, ikinci sıraya yükselerek pozisyonunu korudu. Ruben Rinaldi ise yarışın galibi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Genel Sıralamada İkinciliğini Koruyor

Bu başarısı ile Toprak, genel sıralamada 430 puan ile ikinci sıradaki yerini sürdürdü. Aynı zamanda, şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasındaki puan farkını da 37'ye indirdi. İspanya etabının superpole ve ikinci yarışı 24 Eylül Pazar günü koşulacak.

Önemli Tarih: 24 Eylül Pazar, İspanya Etabının İkinci Yarışı

İspanya etabı için geri sayım devam ediyor. Superpole ve etabın ikinci yarışı 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Toprak Razgatlıoğlu, bu önemli etapta da podyuma çıkarak genel sıralamadaki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu yarışla beraber Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona için umutlarını artırıyor ve tüm Türkiye'nin gözleri üzerinde olmaya devam ediyor. İspanya etabının ardından şampiyona heyecanı devam edecek ve Toprak'ın performansı merakla bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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