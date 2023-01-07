Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Filip Petrusev

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Petrusev, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Sırp basketbolcu, Kızılyıldız'ın İspanya temsilcisi Valencia'ya karşı deplasmanda 77-75 kazandığı maçta 25 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.