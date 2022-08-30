Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi gerçekleştirildi.
SPOR 30.08.2022, 18:19
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver ve mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı.
Kurada, Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri yer aldı.
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