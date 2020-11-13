Basketbol Milli Takımlarının Forması Artık PUMA’dan

Global spor markası PUMA, kuralları yeniden yazan yeniliklere öncülük etmesiyle sektörde “oyun değiştirici” konumunu korurken, yeni nesilleri sahiplenme, gençlere spor dolu, parlak ve yaratıcı bir gelecek bırakma vizyonuyla da hedeflerine ulaşmayı sürdürüyor.

Sahip olduğu köklü spor mirasıyla tüm dünyada adından söz ettiren PUMA, şimdi de bu kapsamda Türkiye’de önemli bir iş birliğine daha imza attı. İlhamını ve cesaretini gençlerden alan ve almaya da devam edecek olan marka, 2020 – 2021 sezonundan itibaren Türkiye Basketbol Milli Takımları’nın resmi forma sponsoru oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı.

Farklı spor alanlarına destek vererek, gençleri spora yönlendirmeyi kendine prensip haline getiren PUMA Türkiye’nin Genel Müdürü Taner Seyis, PUMA’nın global çapta gerçekleştirdiği iş birliklerine Türkiye’de de bir yenisini eklemekten duydukları memnuniyeti ifade ederek sponsorlukla ilgili şu bilgileri verdi: “PUMA olarak yeni sezondan itibaren Türkiye Basketbol Milli Takımları’nın sportif ürün resmi sponsoru olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. İş birliğimiz kapsamında yeni sezonda milli sporcularımızın oynadığı tüm ulusal ve uluslararası maçlarda ülkemizi PUMA formalarıyla temsil etmesi bizler için gurur verici. Bu iş birliğinde A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları’na ek olarak Genç Milli Takımlar’a da destek olmak bizim için özellikle çok değerli. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız bu iş birliğinin verimli olmasını ve uzun yıllar sürmesini diliyorum.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise iş birliği ile ilgili İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye Basketbol Federasyonu ile PUMA arasındaki iş birliğini sizlere duyurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği, dünyanın en önemli spor giyim markalarından PUMA, 4+1 yıllığına bütün kategorilerdeki milli takımlarımızın resmi sponsoru olmuştur. Her yaş kategorisinde global bir marka haline gelmiş Türkiye Basketbol Milli Takımları, yine bütün dünya tarafından tanınan, prestijli bir marka ile güçlerini birleştirerek yeni ve daha büyük başarılara yürüyecektir.” dedi.

Anlaşma kapsamında 4 yıl süreyle A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda ve katılım hakkı elde etmesi halinde Olimpiyat Oyunları’nda PUMA’nın formalarıyla ter dökecek.