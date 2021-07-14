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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers

- Türkiye: 54 - Fransa: 74

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers

KONYA (AA) - FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki ikinci maçında Türkiye, Fransa'ya 74-54 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Fransa ile karşılaştı.

Maçı baştan sona üstün götüren Fransa, ilk çeyreği 20-13, devreyi 39-29, üçüncü çeyreği de 59-41 önde geçip, maçı 74-54 kazandı.

Fransa'dan Janelle Salaun 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerden Gökşen Fitik ve Sude Yılmaz ise takımlarına 10'ar sayıyla katkı sundu.

İlk maçında dün Rusya'ya da 76-62'lik skorla kaybeden milliler, üçüncü karşılaşmasını yarın Belarus ile oynayacak.


Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa ChallengersKonya
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