Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u 3-1 yendi.

İlk Yarı

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.



28. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı: 1-1.



38. dakikada Giresunspor ikinci gole yaklaştı. Aziz Eraltay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sergio, ceza alanı içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Sergio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.



Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Berkay'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Visca, bekletmeden sert vurdu. Kaleci Okan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

58. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde Deniz Türüç, altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.

66. dakikada turuncu-lacivertli takımın gelişen atağında Gulbrandsen, Giresunspor ceza sahasında uygun pozisyonda olan Berkay'a pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan solundan köşeye giden topu kornere gönderdi.

69. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca ile verkaç yapan Caiçara, ceza sahasına girdi. Caiçara'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Aleksic, sağdan ceza sahasına giren uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bosna Harsekli oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü de bulduk, dengeyi de sağladık. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Başakşehir kadro derinliği ve kalitesi açısından bizden daha iyi bir takım. İyi de oynadılar. Önümüzde Hatay maçı var, ona hazırlanacağız. Kazandığımız topları iyi değerlendiremediğimiz için sıkıntılar çektik, Başakşehir’i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş, ikinci yarıda daha fazla kendi yarı sahalarında kalmalarıyla ilgili olarak ise "Başakşehir pas oyununu iyi oynuyor, önde de bastık çok fazla etkili olamadık, iyi çıktılar. Kazandığımız topları iyi değerlendiremeyince baskı yedik. Oyuncu değişikliğiyle ilgili kadro derinliğimizden bahsettik. Devre arasında bu konuda çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

Keleş, "Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyor. Bu konuda son durum nedir?" sorusuna ise, "Ben de duyuyorum ama bize gelmiş bir şey yok. Bizim oyuncumuz şu an öyle de kalmasını isterim. Giderse de her türlü hazırlığımızı yaparız. Tabii ki oyuncu gidince oyuncu alırız." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Rakip çok disiplinli ve organize bir takım. Güzel başladık, 1-0 öne geçtik ama bir kornerden gol yedik. Devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıya çok farklı başladık. Daha istekli, öne doğrudan topu taşıyıp goller bulduk. Takım çok güzel reaksiyon gösterdi. İstediğimiz galibiyeti aldık. Hep böyle oynamamız gerek. İkinci yarı gösterdiğimiz istekle, ikinci devre galibiyeti yakaladık." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, ilk yarının son haftasında oynayacakları Trabzonspor karşılaşması hakkında ise "Puan farkını düşünmüyoruz. Kendi oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir duruma geldik. Trabzon’a gidiyoruz bizim için yılın son maçı. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çok güzel, iddialı bir maç olacak. Kendi oyunumuzu oynamak isteriz. Kendi oyun felsefemizi, pas oyunumuzu sahaya koymak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.