Başakşehir, İstanbulspor maçına hazırlanmaya devam ediyor
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idmanın, rondo çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idmanın, rondo çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Spor