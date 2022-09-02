Başakşehir 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPOR 02.09.2022, 20:32
Başakşehir 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde, 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Deneyimli çalıştırıcının pro lisans eğitim programının başlamasıyla, saha kenarında teknik direktör pozisyonunda yer alacağı vurgulandı.

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