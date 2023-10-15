Bakan Bak: Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de bisikletle ilgili bir kültür oluşmaya başladığını belirterek, bunun ilerlemesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye), 8. ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

Tamamlanan TUR 2023'ün ardından ödülleri veren Bakan Bak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un güzelliklerinin dünyaya tanıtıldığını aktaran Bak, "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, güzel bir İstanbul gününde, güzel bir organizasyonla sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm dünya, İstanbul'u, Boğaz'ın güzelliklerini, Sultanahmet Meydanı'nın heyecanını gördü. Alanya'da 8 Ekim'de başlayan TUR'umuz, bugün İstanbul'da sona erdi. İki kıta arasında koşulan önemli bir bisiklet turu." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, bisikletin yaygınlaştırmak için çalıştıklarına değinerek, "Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye sporda çok büyük hamleler gerçekleştirdi. Bu hamleler içinde bisikletle ilgili yatırımlar da var. Konya'da çok güzel bir velodrom inşa edildi. Bisiklet önemli bir spor. Avrupa'da çok izlenen bir branş." ifadelerini kullandı.

Tour of Türkiye'nin dünyada tanıtım için önemli olduğunun altını çizen Bak, şunları kaydetti:

"Spor turizminin gelişmesi çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunu destekliyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonumuz da çok iyi çalışıyor. Babadağ, tırmanışı çok ilgi gördü. Bu turun en önemli kazançlarından bir tanesiydi. Önceden halkımızın bu tip organizasyonlara ufak tefek tepkileri olurdu ama artık daha çok bekleyen, güzel paylaşımlar yapan, heyecan yaşayan bir kültür oluştu. Çocuklarımız ve gençlerimizi bisiklete yöneltmek için çalışıyoruz."

"Türk sporunda önemli gelişmeler oluyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk sporunda önemli gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahiplerinden olacağını hatırlatan Bakan Bak, "Türk sporunda önemli gelişmeler oluyor. Türkiye, Avrupa'nın en genç ve iyi statlarına sahip. Bunun sonucunda da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize edeceğiz. Bu, ülkemizin büyük spor organizasyonlarında nerelere geldiğini, ne kadar önemli bir atılım içine olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mücadele ettiğini aktaran Bak, şöyle konuştu:

"A Milli Takım'ımızın bu akşam Konya'da Letonya ile maçı var. Onlara da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alırsak 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceğiz. Bunu başarırsak Almanya'da vatandaşlarımızın önünde evimizde gibi oynayacağız. Türk sporu güzel gidiyor. Bakanlık olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na doğru yol alıyoruz. Filenin Sultanları'nın başarıları bizi mutlu etti. Bireysel sporlarda madalyalar artmaya başladı. Paris'e hazırlanacağız. Ayrıca güzel ülkemizin gençlerine hizmete devam edeceğiz."