Bak: Tesis devriminin ardından spor devrimi başladı

Bakan Bak, 2024 yılının spor müsabakaları ve organizasyonlar açısından çok yoğun geçeceğini söyleyerek, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için hedeflerin belirlendiğini ve federasyonların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye’nin sporda tesisleşme yönüyle Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahip ülke olarak yoluna devam ettiğini hatırlatan Bakan Bak, futbolda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın İtalya ile birlikte düzenleneceğini anımsattı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na lider olarak giden genç bir milli takımın olduğunu söyleyen Bakan Bak, Türkiye’nin 22 yıldaki tesisleşmesi ve büyük vizyon yatırımlarıyla tüm dünyada ve Avrupa’da önemli organizasyonları yapacak yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

4 milyon çocuk yetenek taramasından geçti

Spor salonları, stadyumlar ve havuzlarıyla Türkiye’nin müthiş bir çıkış ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için 8 yılda hazırlıkların tamamlanacağını ifade etti. Bakan Bak, Türkiye’nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğine işaret ederek, şunları söyledi: “Spor aynı zamanda bir endüstri... Pazarlamaya ve ürünün çok iyi şekilde anlatılmasına ihtiyacı var ve bu da spor medyası desteğiyle olacak. Önceliklerimizden biri sporun tabana yayılması. Bunun için tesislere, antrenörlere, kulüplere ihtiyaç var. Bakanlık olarak da buna yönelik çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi Yetenek Taraması. Tüm ülkede üçüncü sınıftaki çocuklarda tarama yapıyoruz ve en az iki spor dalına yönlendiriyoruz. 4 milyon çocuğumuzu bu taramalardan geçirdik. Büyük bir data ortaya çıktı. Ayrıca yüzme bilmeyen çocuk kalmasın kampanyasıyla da 9 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Türkiye’nin dört bir yanında yüzme havuzları yaptık.”

Bundan sonra yüzme gibi alanlarda aktif sonuçlar almak istediklerini söyleyen Bakan Bak, “Buna doğru ilerliyoruz. Tesis devrimi spor devrimine doğru gidiyor. Bunun izlerini görüyoruz. Voleybolda bunun sonuçlarını gördük. Voleybolda ilk tesislerin temeli atılırken ben ordaydım. Şimdi dünyada bu zamana kadar hiçbir ülkenin göremeyeceği performansı gösterdik. Güçlü bir devrim geliyor” diye konuştu. Bunun yanı sıra okçulukta da büyük başarılar elde edildiğini kaydeden Bakan Bak, tesislere doğru hocalarla, metotlarla sporcuları getirmek ve olimpiyat yolunda daha güçlü ülke olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni spor dallarından olumlu haberler geliyor

Bakan Bak, yeni yeni spor dallarından olumlu haberler almaya başladıklarını ve bu devrimi tamamlamak için de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Bakan Bak şunları söyledi: “30 spor alanında hareketlenme başladı. Büyük bir devrime başladık. İstanbul pilot il olarak seçildi. Tüm okullarda her ay şampiyonalar, turnuvalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Okul spor salonlarını halka açacağız, daha fazla turnuva oynanmasını sağlayacağız. Türkiye gelecekte çok daha güçlü sportif başarılara sahip olacak. Boks ve tekvando gibi alanlarda yeni madalyalar eklenmesi bunun en önemli göstergesi.”

Genç milli takıma da Avrupa Futbol Şampiyonası’nda güvendiklerini, şampiyonanın Almanya’da adeta ‘kendi evimizde’ düzenlendiğini dile getiren Bakan Bak, takımın başarılı olacağına inandıklarını kaydetti.

Bakan Bak, gençlerin spor yapmasına önem vermelerinin başında bağımlılıkla mücadele geldiğini kaydederek, şöyle konuştu: “Çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilmek için en önemli önlem spor yapmalarını sağlamak. Ailelerin çocuklarını spor salonlarına getirmesini istiyoruz. Böylece aktif güçlü bir gençlik gelsin, düşünen araştıran bir gençlik olsun istiyoruz. Bağımlılığın yanı sıra obezite ile mücadelede de spor çok önemli. Spora 1 yıl yatırım 7-8 yıl olarak geri alırız. Spor yapan çocuk daha az doktora gider, paylaşmasını bilir, çevreye faydalı olur. Sporun toplum içinde sosyal paylaşım, dayanışma, toplumsal güçler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sporun içinde olmak bizleri güçlü kılıyor. Spor sayesinde pek çok dostluk arkadaşlık oluşuyor. Sporun güzelliklerini anlatmamız lazım, sorunlarını konuşarak çözmemiz lazım. Sporun gücünü paylaşmak gerekiyor. Ama endüstri olduğunu da unutmayalım. Kuralları da iyi yönetip yönlendirmek, pazarlamasını iyi yapmak gerekiyor. Bu noktada medyaya, diğer paydaşlara büyük işler düşüyor. Tüm halkı spor tesislerine hareket etmeye bekliyoruz. Çocukları alın gelin. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Ülkenin gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarmamız için, sosyal barış için, güçlü Türkiye için spor diyoruz.”

A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin, Zirve’nin açılış konuşmasında sektörün öncüsü olma farkındalığıyla çalıştıklarını dile getirerek, toplumsal, sportif gelişmelere destek veren yayınlar yaptıklarını söyledi. Bilgin, sportif erdem kavramının sadece sahalarda değil yaşamın her alanında uygulanması gerektiğini düşündüklerini belirterek Zirveye katılan destek veren herkese teşekkür etti.