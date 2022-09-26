"Baja Troia Türkiye 2022" sona erdi

Uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terrain Series"in Türkiye ayağı olarak 2017'den bu yana düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya'dan toplam 42 araç ve 82 sporcunun katıldığı organizasyon, bu yıl FIA tarafından Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsünde düzenlendi.

Baja Troia Türkiye'de ekipler, toplam uzunluğu 900 kilometre olan parkurda Bayramiç, Terziler, Kuşçayırı, Karapınar ve Salihler rotasında yer alan 8 özel etapta mücadele etti.

Toplam 24 aracın sorunsuz olarak tamamlayabildiği zorlu yarış sonunda otomobil kategorisinde Rally Raid Team Türkiye adına yarışan Mert Becce ve Sertaç Tatar, birinciliğin sahibi oldu. Becce ve Tatar, bu dereceyle bu yıl Doğu Avrupa Off-Road Serisi Birinciliği'ni de kazandı.

Otomobil kategorisinde İtalya'dan Antonio Ricciari ve Morosi Simona ikinciliği ve yine aynı ülkeden Moro Stefano ve Manoni Daniele ise üçüncülüğü elde etti.

SSV sınıfında Bulgaristan'dan Murat Kapanoğlu ve Aleksandar Trendafilov ilk sırada yer alırken, Mert Öztiryaki ve Ömer Güneş ikinci, Diren Üykü ve Baran Aşkın da üçüncü oldu.

Raid kategorisinde birinciliği Erdem Ömür ve Kerem Kileci ekibi alırken, Ahmet Terece ve Ulaş Germen ikinciliğe, Ersin Sezgin ve Enis Sezgin ise üçüncülüğe ulaştı.

Bu yıl ilk kez verilen 'En Centilmen Ekip' ödülünü ise Mahir Alp ve Aker Alp ile Abdullah Turgut ve Bayram Eyri ekipleri paylaştı.

Etkinliğin ödül töreni Kordon Boyu'ndaki Troia Atı önünde yapıldı.

Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mehmet İrfan Mutluay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, FIA Gözlemcisi Raymond Johansson ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz, yarışçılara kupalarını takdim etti.