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Baja Troia 19-22 Ekim’de Çanakkale’de

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Baja Troia 19-22 Ekim’de Çanakkale’de
2023 FIA Avrupa Cross-Country Baja Kupası 5. ve son yarışı olan Baja Troia Türkiye, 19-22 Ekim tarihleri arasında Çanakkale ve çevresinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen ülkemizin offroad branşındaki ilk FIA onaylı organizasyonu olan yarış aynı zamanda 2023 Doğu Avrupa Cross-Country Kupası’na da puan verecek. 10 ülkeden 17 araç ve 34 sporcunun FIA kategorisinde mücadele edeceği yarışta, Doğu Avrupa Cross-Country Kupası kategorisinde ise 6 ülkeden 30 araç ve 60 sporcu direksiyon başına geçecek.

19 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Truva Atı önünden başlayacak olan organizasyon, 668 kilometrelik 3 gün sürecek olan mücadelenin ardından, 22 Ekim Pazar akşamı saat 21.00’de yine Truva Atı önündeki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. Yarış merkezi olarak Çanakkale İl Özel İdare Binası’nın kullanılacağı yarışın servis alanı ise Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu önündeki alan olacak.

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