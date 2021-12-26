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Aytemiz Alanyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük 1 puanı paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük 1 puanı paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk etti.

19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahsı içine gönderdiği ortayı Diedhiou ayak içiyle geriye çıkardı. Ceza sahası yayı çizgisi yakınından Umut Güneş'in gelişine vurduğu top, defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

24. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Pesic, topla girdiği ceza sahasında dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'dan dönen topu, defans oyuncuları uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün kısa kullandığı köşe atışında Jimmy Durmaz ceza sahası içine ortaladı. Salih Dursun'un yükselerek vurduğu kafa topu üstten dışarı çıktı.

54. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Viviano parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

57. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Davidson'un pasında Efkan Bekiroğlu, ceza yayının dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Yerden seken top ağlarla buluştu: 1-0

69. dakikada orta alanda topla buluşan Biglia'nın gönderdiği derin pasta Borini, ceza sahası içinde kontrol ettiği meşin yuvarlağı uzak köşeye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sol kanattan Balkovec'in ceza sahasına ortasında ön bölüme doğru hareketlenen Pesic'in topuğuyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 1-1

88. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Babacar'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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