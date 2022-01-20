Aytemiz Alanyaspor evinde farklı kazandı

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, rakip alanda pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Geri dönen topu Efecan Karaca kafayla tamamlamak istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Borja'nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba gelişine vurmak istedi. Defansın müdahalesiyle ortada kalan topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un çıkardığı topu, Eduardo bekletmeden Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda, Abdullah Yiğiter topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, topu koşu yapan Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun da bekletmeden araya çıkardığı pasta, ceza sahası içinde Eduardo, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45+5. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba, ceza sahası içinde Efecan Karaca'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden soluna çıkardığı meşin yuvarlağı kontrol eden Eduardo'nun şutunda, kaleci topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde bitirdi.

59. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sol kanattan topla buluşan Davidson, kaleyi çapraz gören noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Emre Akbaba, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 3-0.

68. dakikada sol kanattan Kahraba ile gelişen atakta Lobjanidze ceza sahasına girer girmez arka direğe ortayı çıkardı. Diouf, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

71. dakikada orta alanda gelişen Hatayspor atağında Saint Louis, topu kaleyi çapraz gören noktada bulunan Diouf'a çıkardı. Bu futbolcunun kaleye yüzünü dönüp çektiği şutta, Marafona rahatlıkla topu kontrol etti.

74. dakikada Alanyaspor 4. golünü attı. Novais'in ceza sahası içine gönderdiği uzun pasta Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Akbaba topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 4-0.

77. dakikada sağ kanattan Candeias'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte Oğuz Aydın ayak içiyle filelere gönderdi: 5-0.

80. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeais'ın ceza sahasına çıkardığı ortayı Oğuz Aydın bekletmeden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluştu: 6-0.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 6-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, geçen hafta ilk 30 dakikadaki iyi oyunlarını bugün 90 dakikaya çıkardıklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından yaptığı açıklamada, geldikleri günden beri iyi işler yaptıklarını belirtti.

Bazen oynadıkları maçlarda sonucun negatif olduğunu ama maçlarla ilgili kazanımların pozitif olduğunu dile getiren Mateos, "Biz iki haftadır iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Geçen haftaki oyunumuz da iyiydi. Kısıtlı sürede de olsa iyiydi. İlk 30 dakika iyi futbol oynamıştık. Maçın sonundaki röportajda da geçen haftaki 30. dakikadaki oyunun, 90 dakika geneline yayılmasını beklediğimizi söylemiştik. Bugün kusursuz değildik ama arkadaşlarımızın geçen hafta ilk 30 dakikada gösterdiği enerjiyi, bugün 90 dakikaya yaymaları bizi gerçekten mutlu etti. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Mateos, istedikleri takıma ve takım düzenine uzak olmadıklarını belirterek, "Elbette burada maç programı yoğun, vaktimiz kısıtlı. Arkadaşlarla konsantre bir şekilde çalışmaya devam edip, istediğimiz takımı sahaya sürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.