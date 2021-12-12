Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

- İlk Yarı

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner atışında Mounir topu ceza sahası dışında bulunan Aabid ile buluşturdu. Bu oyuncunun savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahasına gönderdiği ara pasla buluşan Efecan Karaca, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı noktasında topun başına geçen Diedhiou, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

17. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Serkan Kırıntılı tokatladı. Arka direkte bulunan Tetteh, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

23. dakikada konuk ekip tekrar eşitliği sağladı. Kaleci Ertaç Özbir'in kısa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Wallace, meşin yuvarlağı Davidson'a kaptırdı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 2-2.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza sahasına gönderdiği ortada, iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

- İkinci Yarı

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla buluşan Novais, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

56. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Novais'in orta sahadan verdiği ara pasla buluşan Diedhiou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-5

90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.

"Şu an minimum 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 6-2 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçına lişkin, "Benim için Malatya'da devam etmenin tek bir yolu var iki hafta önce bir transfer listesi verdim, eğer yönetim kurulu üyeleri istediğim futbolcuları almak için bana katılıyorlarsa, aynı fikirdelerse ben sorumluluğu alıyorum bu takım kümede kalacak." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kendisi için hikayesi olmayan bir karşılaşma oynandığını ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı rakiplerinden daha iyi oynadıklarını belirten Sumudica, şöyle devam etti:

"Bütün istatistikler ilk yarı bizi gösteriyordu, iki de gol attık ama bu seviyede evinizde iki gol atıyorsanız maçı kaybetmeyeceksiniz. Bazen bu tarz şeylerin bedelini hoca öder ama sorumluluğu almak istemiyorum. Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu onun alması gerekiyor. Oyuncularım hakkında kötü konuşmak istemiyorum, isim de vermek istemiyorum. Bugün ya da yarın başkanımızla bir toplantım olacak çok ismimi parçalamak, mahvetmek istemiyorum. Bütün açık yüreklilikle Malatya'ya geldim, burada puanlar yapmak istedim, 8 puan yaptık. Bugün açık oynamak istedik çünkü puanları bize yakın olan takımlar puan alıyordu. Bugün açık oynayarak puanlar almak istedik ama biz açık oynadığımız zaman arkadan boşluklar bıraktığında maalesef kazanmak imkansız."

Bir basın mensubunun karşılaşmanın ardından yaptığı harekete ilişkin sorusuna Sumudica, şunları kaydetti:

"Taraftarlara giderek benim hatam olduğunu, özür dilediğimi söyledim. Söylediğim gibi bir toplantımız var. Benim için Malatya'da devam etmenin tek bir yolu var iki hafta önce bir transfer listesi verdim, eğer yönetim kurulu üyeleri istediğim futbolcuları almak için bana katılıyorlarsa, aynı fikirdelerse ben sorumluluğu alıyorum bu takım kümede kalacak. Şu an minimum 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var. Önümüzde 3 maç daha var. Ligin ilk yarısı bitene kadar maksimum puanlar alacağız ama Trabzonspor maçı dahil aynı takımla oynayacağız çünkü transfer sezonu açılmamış olacak. Başkanımızda yapacağımız toplantıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Yeniden söylüyorum benim istediğim oyuncuları alırlarsa devam ederim çünkü Türkiye'ye getirdiğim bütün oyuncular halen Süper Lig'de oynuyor. Oyuncu transferi konusunda aynı fikri paylaşıyorsak devam edeceğiz paylaşmıyorsak bu hayat böyle bir kontratımız var oturup ne olacağını konuşacağız, görüşeceğiz."

"Önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 6-2 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını söyledi.

Zor deplasmanda farklı bir skorla Alanya'ya döndüklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oyun genelinde ilk yarı özellikle kolay pozisyon verdik. Savunmada birebiri iyi oynayamadık ama ona rağmen iki defa yenik duruma düşmemize rağmen ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı iyi bir savunma yaptık. Savunmada birebiri iyi onadıktan sonra zaten bizim oyuncularımız kaleye koşularda, bağlantı toplarda kaleye koşularda sonucu belirledi. Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti. Çünkü biz sağlık problemleri nedeniyle15-20 gündür pek futbol hayatımda yaşamadığım sıkıntılar yaşadık. Hemen hemen takımın bütün hepsi hastanede geçirdi 15-20 günü. Bu iki maçtaki mağlubiyet de bu sağlık problemlerinden oldu diyebilirim ama bu hafta içi 2-3 gün sağlıklı biçimde çalışınca istediğimiz oyunu olmasa bile ikinci yarıda istediğimiz oyunu yaptık ama ilk yarıda yapamadık. Kazandık, oyuncularıma teşekkür ediyorum."