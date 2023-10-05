Ayhancan Güven tarihe geçti

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Dünya Motorsporları Konseyi tarafından belirlenen 2023 Sürücü Sınıflandırması’nda “Platinum Sürücü” kategorisine yükseldi. Ayhancan Güven, Platinum Sürücü kategorisine yükselen ilk Türk pilot oldu. FIA’nın Platinum Sürücü kategorisinde dünya çapında tanınan Formula 1, WRC, Nascar, Indy Car pilotları bulunuyor. Ayhancan, geçen yıl da bu sıralamada Altın Sürücü kategorisine çıkmıştı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun da desteklediği milli sporcu Ayhancan Güven, dünyanın en çok takip edilen yarış serilerinden biri olan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) yarışıyor. Bu seride düzenli olarak yarışan ilk Türk sporcu olan Ayhancan, sezonun altıncı etabı Sachsenring’de podyum başarısı elde ederek DTM tarihine de adını yazdırmıştı.

Ayhancan Güven Red Bull TV’de

DTM’de 2023 sezonu yarışları Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanıyor. Şampiyonada 2023 sezonunun son yarışı 21-22 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Hockenheim pistinde koşulacak.