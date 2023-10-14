Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası Maltepe'de Başlıyor

Maltepe Belediyesi, 12-15 Ekim tarihlerinde European Youth Basketball League (EYBL) olan Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın tanıtım toplantısı Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Turnuva Detayları

Lima Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen turnuvaya Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Karadağ'dan 15 yaş altı takımlar ve 105 sporcu katılıyor. Toplantıda, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Vaner Pekin, Maltepe Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Bayram Behram Kaçar, Lima Spor Kulübü Başkanı Ali Yürekli, basketbol takımlarının antrenörleri ve sporcuları da hazır bulundu.

Antrenörlerden Açıklamalar

Bulgaristan BC Minyor Basketbol Takımı Antrenörü Milen Dudev, kulüpler arasında sağlıklı, güzel bir turnuva yaşanması dileğinde bulundu. Macaristan Ratgeber Academy takımı Antrenörü Mezei Milan, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Turnuvanın bir sonraki bölümü Macaristan'da gerçekleşeceği için heyecanlıyız. Sizi bekliyoruz." dedi.

Makedonya KK Rabotnicki Skopje Antrenörü Nermin Pepic, turnuvaya ilk defa katıldıklarını paylaşarak unutulmaz ve güzel anılarla Maltepe'den ayrılacaklarını söyledi. Bulgaristan BC Buba Basketbol Antrenörü Ivaylo Zhelev, turnuvanın basketbolseverleri bir araya getiren, özel bir organizasyon olduğunu ve katılımcı olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Karadağ K.K.Panter Antrenörü Tomislav Jovovic, Maltepe'de oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek Maltepe Belediyesi'ne ve katılan takımlara teşekkür etti. Sırbistan KK Beko takımı Antrenörü Milicevic Lazar, turnuvaya davet edildikleri için teşekkür etti.

Türkiye'den Lima Spor Kulübü Basketbol Antrenörü Aleyna Serçe, turnuvanın basketbolun Türkiye'deki gelişimi için çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek düzenleyenlere teşekkür etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.

Maçlar Nerede Oynanacak?

Turnuvanın maçları Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde oynanacak. Heyecan dolu maçlar için Maltepe'ye bekliyoruz!