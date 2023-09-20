Avrupa Futbolunda Heyecan Yeniden Başlıyor: UEFA Avrupa Konferans Ligi Programı. Avrupa'nın futbol sahnesinde heyecan verici anlar yaşanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi, yarın başlangıç maçıyla futbol severleri ekran başına kilitleyecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin Açılışı

Lille ve Olimpija Ljubljana arasında 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçla birlikte turnuva resmen start alacak.

Türk Temsilcileri Sahada

Turnuva kapsamında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü maçlarını oynayacaklar. Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile evinde mücadele ederken, Beşiktaş ise Belçika'nın güçlü ekibi Club Brugge karşısında deplasmanda ter dökecek.

Grup Aşamasında Neler Bekleniyor?

Bu yıl 8 grupta toplam 32 takımın kıyasıya mücadelesine şahit olacağımız turnuvada, grup birincileri doğrudan son 16'ya yükselecek. Grup ikincileri için ise UEFA Avrupa Ligi'nden 3. sırada yer alan takımlarla play-off maçları belirleyici olacak. Bu önemli eşleşmelerden galip ayrılanlar üst tura adlarını yazdıracaklar.

Final Nerede Oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin final mücadelesi, tarihi ve kültürel öneme sahip Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İlk Hafta Maç Programı

20 Eylül Çarşamba:

17.30: Lille - Olimpija Ljubljana

21 Eylül Perşembe: