Avrupa çıkartması ardından, yeni rotamız Katar

Kaan Demir Soccer Academy; futbol endüstrisinde sportif başarıları ve finansal yatırım performansları ile 2015 yılından bu yana uluslararası arenada, profesyonel, kapsamlı ve veriye dayalı üstün nitelikli çalışmalar yürütüyor.

Kaan Demir Soccer Academy, günümüzde Türkiye başta olmak üzere dünyada lokomotif takımlarının 12 yaş ve altı yaş grupları arasında, alt yapı kulüplerine, futbolda modern ve bilim ışığında sunulan eğitim metodunu her geçen gün geliştirerek, bu alanda uluslararası hamleler yapıyor.

Teknik Direktör Kaan Demir, Fenerbahçe Gençlik Gelişim Koordinatörü ve Beşiktaş Alt Yapı Teknik Direktörlüğü dönemindeki geçmiş tecrübeleri ve uluslararası arenada Arsenal, Barcelona, Stutgart, Borussia, Manchester, Gabala, Zenit, Berlin, Danimarka, Rusya, Meksika, Moskova, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt ve Malezya İnternational’in turnuvalarında bizzat bulunarak, futbol dünyasında bu önemli takımların U15-U17- U18 yaş gruplarında teknik sorumlular ve sportif direktörler ile görüşmeler sağladı. Uzun yıllara dayalı tecrübeleri doğrultusunda Türkiye’de futbol alt yapı eğitiminde üstün metotlar ve teoriler geliştirdi. Bugünkü akademinin kültürünü ve temelini oluşturarak, Türkiye’de modern futbolun öncüsü olma yolundaki hedeflerine ulaştı. Demir; 12 yaş ve altı bireysel ve grup futbol eğitimleri, pozisyonel-mevkisel antrenman eğitimleri, teorik (video analiz) futbol eğitimleri, corrective egzersizler, antropometrik ölçümler ve kendine has geliştirdiği modern antrenman metotları ile futbol dünyasında önemli gelişmelerin liderliğini sürdürüyor.

Demir, yakın zamanda gerçekleştirdiği Almanya, İngiltere ve Viyana Futbol Kulüpleri görüşmeleri ardından, Dünya Kupası sonrası tüm gözlerin Katar’da olduğunu, yeni rota ve planlamalarının da Katar ülkesinde gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekliyor. Bu girişimlerinin ülkemizde ve futbol dünyasında olumlu değişimlere katkı sağlayabileceğimi belirten Demir, Türkiye’de ve dünyada yapmış olduğu başarılı çalışmalara, özellikle oyuncu gelişimlerine önemli katkı sağladıklarının altını çiziyor. Demir, Katar’da ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğini ve her geçen gün futbol alt yapı eğitimlerinin ivme kazanması gerektiği vurgulayarak, 2023 yılı ilk çeyreğinde Katar’ın milli takımları arasında modern futbol eğitimlerinin sürdürülebilir ve kalıcı olması konularında girişimlerinin olduğunu belirtiyor.