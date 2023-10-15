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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı tamamlandı

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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı tamamlandı
Kayseri'de düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı sona erdi. Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, Melikgazi ilçesinde yapıldı.

Kayseri'de düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı sona erdi. Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, Melikgazi ilçesinde yapıldı.

Ulusal Kupa yarışlarında kategori 1'de Sevcan Sağıroğlu, kategori 2'de Tuncer Sancaklı, kategori 3'te Burak Başlık, kategori 4'te Sinan Soylu, kategori 5'te ise Bahadır Sevinç birinci oldu.

Mahalli Kupa'da ise kategori 1'de İlker Aktaş, kategori 2'de Burak Navruz, kategori 3'te de Eda Soylu birinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, adrenalin dolu bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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