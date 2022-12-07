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"Atlas Aslanları" Dünya Kupası'nda kükremeye devam ediyor

Ağustos sonunda takımın başına getirdiği teknik direktör Regragui ile gruptan lider çıkarak büyük bir sürprize imza atan Fas Milli Takımı, İspanya'yı da penaltılarla eleyerek turnuvaya damga vurdu.

SPOR 07.12.2022, 13:24
"Atlas Aslanları" Dünya Kupası'nda kükremeye devam ediyor

2022 Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla herkesin takdirini toplayan ve tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Fas Milli Takımı, turnuvaya damgasını vurdu.Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ve üçüncüsü Belçika'nın yer aldığı F Grubu'ndan 7 puanla lider çıkan Faslı teknik adam Walid Regragui yönetimindeki "Atlas Aslanları", turnuvaya yakışan oyunları, renkli tribünleri, maç sonrası sevinçleri ve aile bağlarıyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak başladığı kupada, Belçika'yı Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss ve Zakaria Aboukhlal'in golleriyle 2-0 yenen Fas, neler yapabileceğinin sinyallerini de verdi.

Son maçta Kanada'yı Hakim Ziyech ve Youssef En Nesyri'nin golleriyle geçen Kuzey Afrika temsilcisi, kalesinde tek golü bu mücadelede gördü.

İspanya'ya karşı son 16 turu maçına çıkan Fas, 12 yıl önce turnuvada şampiyonluğa ulaşan rakibini seri penaltı atışlarıyla evine gönderdi. İspanya'nın üç atıştan da yararlanamadığı penaltılarda, Madrid doğumlu Achraf Hakimi'nin golünde turun gelmesi, sosyal medyada da en çok paylaşılan bilgilerden oldu.

Maçlarını "evinde" oynuyor

İlk kez bir Arap ülkesinin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Faslı futbolcular, bütün maçlarda seyirci desteğini arkalarında hissetti.

Katar'da 15 binden fazla Faslı'nın yaşadığı tahmin edilirken, coğrafi avantaja da sahip çok sayıda Faslı futbolsever turnuvada takımlarını desteklemek için Doha'ya geliyor.

Fas'ın maçlarına ilgi o kadar fazla ki, federasyon son 16 turundaki İspanya mücadelesi için 5 bin bilet daha temin etmek zorunda kaldı.

Teknik direktör Regragui de, "Evimizde olduğumuzu hissediyoruz. Tribünlerdeki Faslı ve Arap taraftarlar, yorgun hissettiğimizde bize güç verdi. Burada olmasalardı bir sonraki tura geçemezdik." diyerek taraftarların desteğine dikkati çekti.

Ziyech ve annesi, maçı tamamlayan fotoğrafı veriyor

Fas'ın turnuvadaki başarısında büyük pay sahibi olan futbolculardan Paris Saint-Germainli Achraf Hakimi, maçlardan sonra tribüne koşarak mutluluğunu annesiyle paylaşıyor. Annesinin Hakimi'yi öptüğü fotoğraflardan görülmeye değer bir samimiyet ve sevgi yansıyor.

Hakimi, 4 yıl önce verdiği bir röportajda, kendisini büyütebilmek için annesinin temizlikçilik, babasının da seyyar satıcılık yaptığını ve başarısı için kardeşlerinin de birçok şeyden yoksun kaldığını söylemişti.

Milli takımda ailesinin yalnız bırakmadığı tek isim Hakimi değil.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa'nın talimatıyla milli takım futbolcularının seçtiği aile üyeleri Katar'da ağırlanıyor.

Fas televizyon kanalına konuşan teknik direktör Regragui'nin annesi, futbolculuk ve antrenörlük kariyerinde oğlunu takip etmek için ilk kez yurt dışına çıktığını söyledi.

İlkleri yaşadılar, secdeyle sevindiler

Fas Milli Takımı, İspanya'yı penaltılarla geçerek tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı.

Galip geldikleri ve tur atladıkları maçlardan sonra büyük sevinç yaşayan ve taraftarlarının bulunduğu tribüne giden Faslı futbolcular, sırtlarında bayraklarla toplu halde secdeye gitti.

Faslı oyuncular, İspanya maçının ardından sahada açtıkları bayrakla da Filistin'e desteklerini gösterdi.

Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu. Dünya Kupası’nda daha önce 1990’da Kamerun, 2002’de Senegal, 2010’da da Gana bu başarıyı yakalamıştı.

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