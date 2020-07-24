Ataşehir’in şampiyonu Ali Altuntaş

Ataşehir Golf Kulübü’nde düzenlenen Pro-Am turnuvasında Ali Altuntaş zirveye çıktı. Pandemi sonrası Türkiye’de yapılan ilk Pro-Am olma özelliği
taşıyan organizasyonda 12 çukuru -5 ile tamamlayan Antalyalı oyuncu
ilk sırayı aldı. Genç oyuncunun bu skoru saha rekoru olarak kayıtlara geçti.
Altuntaş’ın ardından Koray Varlı -3 ile ikinci olurken, sahayı -1 ile bitiren Uğur Doğan da üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Biri profesyonel üçü amatör toplam dört oyuncudan oluşan 18 takımın
katıldığı Ataşehir Golf Kulübü Pro-Am’de takım sıralamasında ilk
sırayı Ahmetcan Küçük’ün takımı aldı. Küçük’ün yanısıra
İsmail Dengiz, Merthan Gencer ve Mustafa Görgünel’den oluşan takım 12
çukuru -18 ile bitirdi. Ali Altuntaş’la birlikte Ata Özcan Ordulu,
Serter Ordulu ve Sinan Emre Şekerci’den kurulu takım ise -16 ile
ikinci oldu. Battal Can (pro), Muhammed Ali Aydın, Ali Haydar Coşkun
ve Salih Başeken’den oluşan takım da toplamda -14 ile üçüncülük
kupasına uzandı.
Turnuvada dereceye giren takımlara ve oyunculara kupalarını Ataşehir Golf Kulübü kurucuları Murat-Çiğdem Karaduman çifti ile Ataşehir Golf Kulübü
Başkanı Selahattin Özdoğan verdi.
Turnuvanın şampiyonu Ali Altuntaş, Ataşehir Golf Kulübü’nde çok keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, “Çok güzel bir sahada ve mükemmel bir ortamda gerçekleşen turnuvayı kazandığım için çok mutluyum. Umarım turnuva önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelir” diye konuştu.