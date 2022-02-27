Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti.

6. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında, Sadık Baş'ın ceza sahasına yaptığı ortada El Kaabi şutunu çekti. Savunma topu uzaklaştırdı.

14. dakikada Hatayspor'un atağında, ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Benzia'nın önünde kaldı. Benzia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

17. dakikada Buğra Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Sadık Baş'ın ortasında kale önünde topu göğsüyle indiren El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Benzia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

34. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Yeni Malatyaspor savunmasının geri pasında topu kapan Sadık Baş'ın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

54. dakikada sol kanatta Adekugbe'nin ceza sahası içine gönderdiği topa vuran Sadık Baş'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.

69. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası dışından sert şutunda, ceza sahası ön çizgisinde topun Kamil Ahmet Çörekçi'nin eline çarptığı gerekçesi ile maçın hakemi Çağdaş Altay serbest vuruşu işaret etti. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada penaltı atışını kullanan Dicko, farkı 2'ye indirdi: 3-1.

73. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunma arkasına atılan pasla kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

84. dakikada Hatayspor dördüncü golü buldu. Sağ kanattan Lobjanidze ile gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içine yapılan yerden ortada kaleciyi de geçen top El Kaabi'nin önünde kaldı. El Kaabi topu boş kaleye göndererek karşılaşmadaki 3'ncü golünü attı: 4-2.

88. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasına topla birlikte giren El Kaabi'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda top ağlara gitti: 5-2.

Mücadele, ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.