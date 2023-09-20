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Aslanlar Avrupa'da Pes Etmeyeceğini Gösterdi: Kopenhag Şokta!

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Aslanlar Avrupa'da Pes Etmeyeceğini Gösterdi: Kopenhag Şokta!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk maçında Danimarka'nın güçlü temsilcisi Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın başlarında 2-0 geriye düşmesine rağmen, son anlarda skoru dengeleyerek 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, bu beraberlikle Avrupa arenasında umutlu bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk maçında Danimarka'nın güçlü temsilcisi Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın başlarında 2-0 geriye düşmesine rağmen, son anlarda skoru dengeleyerek 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, bu beraberlikle Avrupa arenasında umutlu bir başlangıç yaptı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın Başlangıcı:
Karşılaşma, Kopenhag'ın servisi ile başladı. İlk dakikalar, her iki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçti.

İlk Tehlikeli Ataklar:
6. dakikada, Kopenhag'ın Jelert ile geliştirdiği atakta, Muslera tehlikeyi önledi. Ardından 8. ve 9. dakikalarda sırasıyla Icardi ve Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray tehlike yarattı ancak skor değişmedi.

Etkili Oyun:
Galatasaray, Hakim Ziyech ve Elias Achouri ile etkili olmaya çalıştı, fakat Kopenhag savunması bu dakikalarda etkiliydi.

Gollerin Gelişi:
35. dakikada, Muslera'nın müdahale edemediği topu Diogo filelere göndererek Kopenhag'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bitimine yakın bir başka tehlike daha yaşanırken, savunma durumu kontrol altına aldı.

İkinci Yarı:
Kopenhag'ın üstünlüğüyle sona eren ilk yarının ardından, 59. dakikada Diogo'nun attığı golle fark ikiye çıktı.

Oyunun Dönüm Noktası:
73. dakikada, Kopenhag'dan Jelert'in kırmızı kartla oyundan atılması, maçın seyrini değiştirdi. Rakibi 10 kişi kalınca, Galatasaray fırsatları değerlendirmeye başladı.

Sarı-Kırmızılıların Golleri:
Geriye düşen skoru 86. ve 88. dakikalarda Boey ve Tete'nin sırasıyla attığı gollerle eşitledi.

Zorlu bir 90 dakikanın ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2'lik skorla eşitliği bozamadı fakat mücadelesiyle taraftarlarına umut verdi.

Bu sonuçla, Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk haftayı 1 puanla tamamladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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