Arda'dan Yeni Sakatlık Haberi: Yeşil Sahaların Yıldızı Ne Zaman Dönecek?

Real Madrid'in parlayan Türk yıldızı Arda Güler, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Önceki sezonun başlangıcında Amerika kampında da sakatlık yaşayan bu yetenekli futbolcu, yeni bir darbe aldı.

Real Madrid Resmi Açıklama Yaptı

Madrid temsilcisinin resmi web sitesi üzerinden verilen bilgiye göre; "Genç futbolcumuz Arda Güler'in son yapılan tıbbi kontrollerinin ardından sol rektus femoris kasında sakatlık olduğu tespit edildi." şeklinde ifade edildi.

Arda, Sahalardan Ne Kadar Uzak Kalacak?

İspanya'nın önde gelen spor basınında, Türk futbol yıldızının Las Palmas ile yapılacak maçın son çalışmasında kas sakatlığına uğradığına dair haberler yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Arda Güler'in en az 3 hafta boyunca futbol sahalarında yer almayacağı belirtildi.

Ancelotti'nin Önceki Açıklamaları

Real Madrid'in başarılı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kısa bir süre önce yaptığı basın toplantısında Arda'nın sakatlığının tam anlamıyla geçtiğini ve formda olduğunu belirtmişti. Ancak son gelişmeler, genç futbolcunun tam anlamıyla hazır olmadığını gösteriyor.

Bu talihsiz sakatlığın, Arda Güler'in kariyerine ve Real Madrid'in sezon hedeflerine ne gibi etkiler yapacağı merak konusu. Ancak genç yıldızın, bu sakatlığı en kısa sürede atlatarak tekrar yeşil sahalara döneceğine olan inanç tam.