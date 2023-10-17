Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!

Gurur Dolu Anlar

Arda Turan, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti. "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eyüpspor'u şampiyonluktan önce sevilen, sempatik bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Geçmiş senelerdeki imajımızdan rahatsızdım. Sadece büyük oyuncuları transfer edip bu şaşaayla devam eden bir takım dışında iyi oynayan, futbolun gerçeklerini iyi yapan, insanları tribüne çeken, eşlerle çocuklarla bir aileyi tribüne çekebilen bir Eyüpspor istiyorduk. İlk 8 haftada oyun anlamında bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

İlk 8 Haftadan Memnun

İlk 8 haftadan alınan sonuçlardan memnun olduğunu ifade eden teknik adam, "Bu çok uzun bir periyot. Biz gün gün bakıyoruz. Bizim için en önemli maç, önümüzdeki maç. Tek tek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyuncularımın enerjilerini ve konsantrasyonlarını bu yönde yüksek tutmaya çalışıyorum. İlk 8 haftadan çok memnunum" dedi.