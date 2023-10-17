Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!

Hata Olabilir
Oyuncuları hakkında konuşan Turan, "Futbolcular insandır, hata yapabilirler. Kıyaslama bizi ileri taşımaz. Onların özelliklerini iyi biliyorum. Oyuncularım hata yapmaya müsait. Saha içinde, taktik içinde özgür bırakmaya çalışıyorum. Benim futbolculuğum geçmişte kaldı. Arada şakalar yapıyoruz ama benim için önemli olan oyuncularımın özellikleri. Asla kendimle kıyaslamıyorum, zihnimde bile bunu yapmıyorum. Oyuncuların hata yapabilme özgürlüklerinin olması, onları ileri taşıyacaktır" dedi.
Sakaryaspor Mağlubiyeti
Sakaryaspor mağlubiyeti hakkında konuşan Arda Turan, "Tuncay Şanlı ağabey, Sakarya'da bize bir futbol dersi verdi. Oyunu yavaş, enerjisiz oynadığımızda başımıza neler geldiğini gördük. Çok iyi bir dersti. Sakarya'da kötü oynamadık, yavaş ve temposuz oynadık. Bir önceki playoff maçı ise taktik maçıydı, onu iyi başardık. Son maçta kötü bir skor aldık. Bu uzun bir yol. Hatalar, düşmeler, sakatlıklar, cezalar, Allah korusun mağlubiyetler olacaktır. Nerede kaybettiğiniz değil, nerede ayağa kalktığınız önemli. Bodrum maçı reaksiyon maçıydı. Sakarya bizim için önemli bir maç. Ben Sakarya maçından sonra hem hakemleri hem Tuncay Ağabey'i tebrik ettim. Futbolda kazanmak, kaybetmek var. Kaybedince üzüleceğiz. Profesyonellik üzülmeyi, hatta acı çekmeyi gerektirir. Ancak önemli olan ayağa kalkmaktır." sözlerini sarf etti.