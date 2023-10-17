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Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!

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Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!
Arda Turan, Eyüpspor ile Avrupa'da bir yer edinme hayalini açıkladı. Ünlü futbolcu, "Hayalimiz şu, Eyüp Stadyumu'nun yeni haliyle en kısa sürede Avrupa kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Hayalimiz, Eyüpsultan'a bir Avrupa takımı getirebilmek. En önemli şey saha gücü ve oyun gücü. Doğru ve genç oyuncularla, hayalleri olan, enerjik sporcularla oyun kültürü yaratmaya çalışıyoruz" dedi.
Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir! 1 14

Gurur Dolu Anlar

Arda Turan, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti. "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eyüpspor'u şampiyonluktan önce sevilen, sempatik bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Geçmiş senelerdeki imajımızdan rahatsızdım. Sadece büyük oyuncuları transfer edip bu şaşaayla devam eden bir takım dışında iyi oynayan, futbolun gerçeklerini iyi yapan, insanları tribüne çeken, eşlerle çocuklarla bir aileyi tribüne çekebilen bir Eyüpspor istiyorduk. İlk 8 haftada oyun anlamında bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

İlk 8 Haftadan Memnun

İlk 8 haftadan alınan sonuçlardan memnun olduğunu ifade eden teknik adam, "Bu çok uzun bir periyot. Biz gün gün bakıyoruz. Bizim için en önemli maç, önümüzdeki maç. Tek tek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyuncularımın enerjilerini ve konsantrasyonlarını bu yönde yüksek tutmaya çalışıyorum. İlk 8 haftadan çok memnunum" dedi.

Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir! 2 24

Hata Olabilir

Oyuncuları hakkında konuşan Turan, "Futbolcular insandır, hata yapabilirler. Kıyaslama bizi ileri taşımaz. Onların özelliklerini iyi biliyorum. Oyuncularım hata yapmaya müsait. Saha içinde, taktik içinde özgür bırakmaya çalışıyorum. Benim futbolculuğum geçmişte kaldı. Arada şakalar yapıyoruz ama benim için önemli olan oyuncularımın özellikleri. Asla kendimle kıyaslamıyorum, zihnimde bile bunu yapmıyorum. Oyuncuların hata yapabilme özgürlüklerinin olması, onları ileri taşıyacaktır" dedi.

Sakaryaspor Mağlubiyeti

Sakaryaspor mağlubiyeti hakkında konuşan Arda Turan, "Tuncay Şanlı ağabey, Sakarya'da bize bir futbol dersi verdi. Oyunu yavaş, enerjisiz oynadığımızda başımıza neler geldiğini gördük. Çok iyi bir dersti. Sakarya'da kötü oynamadık, yavaş ve temposuz oynadık. Bir önceki playoff maçı ise taktik maçıydı, onu iyi başardık. Son maçta kötü bir skor aldık. Bu uzun bir yol. Hatalar, düşmeler, sakatlıklar, cezalar, Allah korusun mağlubiyetler olacaktır. Nerede kaybettiğiniz değil, nerede ayağa kalktığınız önemli. Bodrum maçı reaksiyon maçıydı. Sakarya bizim için önemli bir maç. Ben Sakarya maçından sonra hem hakemleri hem Tuncay Ağabey'i tebrik ettim. Futbolda kazanmak, kaybetmek var. Kaybedince üzüleceğiz. Profesyonellik üzülmeyi, hatta acı çekmeyi gerektirir. Ancak önemli olan ayağa kalkmaktır." sözlerini sarf etti.

Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir! 3 34

Şampiyonluk Hedefi

Şampiyonluk hakkında konuşan teknik adam, "Şampiyonluk hep aklımızda, hep düşünüyoruz. Ben gün gün gitmekten, mücadele vermekten yanayım. Ne kadar uzak hedefe odaklanırsanız, yakın hedeflere konsantre olamazsınız. Tek düşüncemiz Çorum'u yenmek. Çorum kıymetli stadyumu olan, çok güzel organizasyonu olan, sevimli bir kulüp. Hikayelerine çok büyük saygı duyuyoruz. Çorum çok önemli bir rakip. Gün gün gidiyoruz. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Caner Erkin'in Performansı

Caner Erkin'in performansına değinen tecrübeli teknik adam, "Caner Erkin, Türk futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri. Çok kıymetli. Arkasında onun kadar kıymetli olan ve Türk futbol tarihine adını yazdırmış bir Ömer Bayram var" dedi.

Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir! 4 44

Geçtiğimiz günlerde Simeone ile bir araya gelen Arda Turan, "Eyüpspor ile ilgili fikirlerimi daha önce Simeone ve Atletico Madrid ile paylaşmıştım. Sağ olsun bir dostluğumuz var. Hoca öğrenci ilişkisinden öte başka bir ilişkimiz var. Buraya gelmesi bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Sohbetlerimiz hep futbol üzerine. Eyüpspor'da gördüğü ortamdan çok mutlu oldu. Futbolun özünden, Arjantin'den geldi ve futbolun özüne çok saygı duyar. Soyunma odasına, bu stadyumlara alışık birisi. Bu hal, bu ortam, oyuncularla ilişki... Oyuncularıma çok yakın davrandı." sözlerini kullandı.

Süper Lig hakkında konuşan Turan, ""Oyuncular ve takımlar arasında, Süper Lig'de çok fazla arttı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer kulüpler arasındaki fark uçurum oldu. Bunda bir sürü faktör var. Biz nasıl yaklaşabiliriz? Oyun gücünü en iyi şekilde kullanarak. Ana faktör, her zaman oyuncudur. Oyuncu ile oyun gücü birleşirse önemli rakiplerle başabaş oynanır. Bunun için uğraşıyoruz. Oyun gücünü sürdürebilirsek, skorlarda zaman zaman sıkıntılar olsa da hedefe ulaşırız." dedi.