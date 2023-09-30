Arda Güler'in Sakatlık Sonrası Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu!

Yıldız futbolcu Arda Güler, Kanarya'dan Real Madrid'e olan etkileyici yolculuğu ile adını altın harflerle yazdırdı. Ancak ne yazık ki, sakatlıklarla dolu bir dönem yaşamaya başladı. Arda'nın son sakatlığından sonra ne zaman sahalara döneceği konusundaki meraklı bekleyiş son buldu.

Genç Yetenek Arda'nın Sakatlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İspanyol medyası, 18 yaşındaki bu yetenekli futbolcunun sakatlık sürecini ve sahalara dönüş zamanlamasını detaylı bir şekilde analiz etti. Bilgilere göre; Arda Güler, herhangi bir aksi durum yaşanmadığı takdirde 9-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek milli maç arasının hemen sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Arda Güler Ne Zaman Oynayacak?

Eğer her şey yolunda giderse, Arda'nın 21 Ekim'deki Sevilla lig maçında ya da 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile yapılacak maçta forma giymesi olası görünüyor.

Sakatlık Süresince Kaçırdığı Maçlar

Arda'nın sakatlık döneminde Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna karşılaşmalarında forma giyemediği unutulmamalıdır. Genç futbolcunun bu maçları kaçırmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

Bu süreçte futbolseverler, Arda'nın en kısa zamanda sahalara dönmesini dört gözle bekliyor. Özellikle Real Madrid taraftarları, genç yıldızlarının ne zaman tekrar yeşil sahalarda olacağını merakla beklemekte. Sakatlıkların futbolcuların kariyerlerinde önemli engeller oluşturabildiğini bilen taraftarlar, Arda'nın kariyerinin zirvesinde olduğu bu dönemde en kısa sürede iyileşerek takıma katkıda bulunmasını umuyor.