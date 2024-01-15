Arda Güler'in İspanya'da Yıldızı Parlıyor

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'nda gösterdiği olağanüstü performanslarla dünya futbolunun devlerinin dikkatini çeken Arda Güler, 2023 yazında Real Madrid'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Genç yıldızın İspanya'daki ilk adımları, İspanyol medyasının da ilgisini çekmeye başladı.

İspanya Kral Kupası'nda İlk Adımlar

Real Madrid kariyerine İspanya Kral Kupası'nın son 32 turunda Arandina ile oynanan maçta başlayan Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika boyunca sahada kalarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu maçta gösterdiği yeteneklerle Real Madrid taraftarlarını heyecanlandıran Arda, takımının başarısına katkıda bulundu.

Süper Kupa'da Göz Kamaştıran Performans

Arda Güler, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid ile yapılan mücadelede de forma giydi. 112. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu, uzatma dakikaları da dahil olmak üzere yaklaşık 10 dakika sahada kalarak takımının performansına önemli bir katkı sağladı. Hem Arandina hem de Atletico Madrid karşılaşmalarında sergilediği başarılı oyunlarla adından sıkça söz ettiren Arda, İspanyol futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Real Madrid ile İlk Kupa Sevinci

Real Madrid'in İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek kupayı kazanması, Arda Güler için de önemli bir anlam taşıdı. Final maçında yedek kulübesinde yer alan Arda, Real Madrid ile ilk kupasını kaldırmanın sevincini yaşadı.

İspanyol Basınında Arda Güler Yorumları

İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'deki performansını yakından takip ediyor. Diario AS'ten Fernando Sanchez Tavero, Okdiario'dan Ivan Martin, La Razon'dan Eduardo Cornag ve Relevo'dan Jorge Picon gibi önde gelen spor muhabirleri, genç yıldızın "69 dakikalık" performansını yüksek övgüyle değerlendirdi. AA muhabirine konuşan gazeteciler, Arda'nın yeteneklerini ve sahadaki etkisini detaylı bir şekilde analiz etti.

Arda Güler'in İspanyol Futboluna Etkisi

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi, sadece Türk futbolu için değil, aynı zamanda İspanyol futbolu için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Genç yaşta uluslararası bir kulüpte oynama fırsatı bulan Arda, yetenekleri ve oyun zekası ile İspanyol futbolunun gelecekteki yıldızları arasında gösteriliyor. İspanyol basınında da genç oyuncunun potansiyeli ve gelecekteki kariyeri üzerine yapılan değerlendirmeler, Arda'nın yıldızının İspanya'da da parlamakta olduğunu gösteriyor.

Arda Güler ve Gelecek Vizyonu

Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk sezonu, onun için büyük bir öğrenme ve gelişme fırsatı olacak. Genç yeteneğin, Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giyme tecrübesi, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Arda'nın geleceği, Türk futbolunun yanı sıra İspanyol futbolu için de büyük bir merak konusu.

Tavero: "Onun farklı bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz"

Diario AS Gazetesi muhabiri Fernando Sanchez Tavero, "yükselen yıldız" diye tabir ettiği genç yeteneklere ilgi duyduğu için Fenerbahçe'de forma giyerken bazı maçlarda Arda Güler'i takip ettiğini ifade etti.

Arda'nın, yeteneklerinden dolayı büyük kulüplerin radarında olduğunu belirten Tavero, "Sezon başındaki ABD kampında neden herkesin onu transfer etmek istediğini daha iyi anladık. Arda gibi bir yeteneğini görünce Madrid'in onu transfer etme yarışında neden hızlandığını anlamaya başladık. Antrenmanlarda cesaret gösterdi. Toni Kroos'a, Luka Modric'e ve diğer arkadaşlarına karşı antrenmanlarda hiç çekinmedi. Onun farklı bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in Real Madrid'de ilk maçına İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşısında çıktığını anımsatan Tavero, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antrenmanda gördüklerimi gerçek bir maça aktarıp aktaramayacağına dair kişisel bir şüphem vardı. Ancak Arandina karşısında aldığı süre yeteneklerini sergilemeye yetti. Bana göre en şaşırtıcı olanı kişiliğiydi. Ayrıca Atletico Madrid'e karşı oynadığı dakikalarda da iyi bir performans sergiledi. Bu Carlo Ancelotti'nin ona güvenini gösteriyor. Arda'nın oynamasını istiyor, yedek kulübesinde kalmasını değil. Ancelotti başından beri ona sevgisini gösteriyor. Arda Güler, gerçekten yetenekli bir futbolcu. Potansiyel olarak tavanı çok çok yüksek. Ancak Real Madrid dünyanın en zorlu takımı ve adım adım ilerlemesi gerekiyor. İzleyeceği harika örnekler var: Federico Valverde, Vinicius Junior ve Rodrygo... Her maçta kendilerini geliştiriyorlar ve artık dünya yıldızları oldular. Bu Arda'nın aynası olması gerekiyor."

Martin: "Arda Güler harika bir oyuncu olmanın şartlarına sahip"

Okdiario Gazetesi muhabiri Ivan Martin ise Arda Güler'i Real Madrid'in ilgisini duyduktan sonra takip etmeye başladığını dile getirdi.

Real Madrid'in Arda Güler'e sahip olmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Martin, "Real Madrid'in iyi bir karar verdiğini düşünüyorum. Arda Güler'in, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Onu başka bir takıma transfer etmeye çalışmaktansa ona sahip olmak daha iyidir. Arandina maçında herkese kişiliğini ve kalitesini gösterdi. Bunu söylemek için henüz çok erken ama harika bir oyuncu olmanın şartlarına sahip. Ancak özellikle efsane olan Luka Modric'le karşılaştırmanın iyi olmadığını düşünüyorum. Arda, 'Arda Güler' olmalı." diye konuştu.

Picon: "Real Madrid, Arda'nın gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor"

Relevo'dan Jorge Picon, Arda Güler'i Real Madrid'e transfer olmadan önce duyduğunu ancak hiç maçını izlemediğini vurgulayarak, görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Arda'nın Real Madrid'e transferi çok olumlu. Real Madrid, Avrupa'nın en önemli yeteneklerinden birini aldı. Arandina karşısında gösterdiği performans gerçekten hoşuma gitti. Ayrıca genç olmasına rağmen sürekli top istemek veya serbest vuruş kullanmak gibi bir kişiliği var. Vücudunu çok iyi idare ediyor, dokunuşlarındaki kaliteyi görebiliyorsunuz. Ne kadar ileri gidebilir bilmiyoruz ama Real Madrid, onun için çok heyecanlı. Gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor. Bu yüzden Arda'yı kadrosuna katmak için çok mücadele etti."

Cornag: "Arda'nın yeteneğini göstermesi gerekiyor"

La Razon Gazetesi muhabiri Eduardo Cornag da Arda Güler'i Real Madrid'e transfer sürecinde tanıdığını, ondan sonra herkes gibi videolarını izlediğini ifade etti.

Barcelona'ya transferden olmadan Real Madrid'in devreye girdiğini ve Arda'yı kadrosuna kattığına dikkati çeken Cornag, şunları kaydetti.

"Transferi pozitif olarak yorumluyorum. Real Madrid her zaman genç futbolculara yatırım yapıyor ve işler yolunda giderse de A Takım için iyi bir yatırım oluyor. Arda, genç bir oyuncu olduğu için kendisini geliştirebilecek bir yapısı var. Uzun süredir sakattı. Real Madrid harika bir kulüp ve oynadığı tüm maçlar zorlu. Arda'nın yeteneğini göstermesi gerekiyor. Real Madrid efsanesi olmak çok zor. Arda'nın çok çalışması, sabırlı olması ve harika oyunculardan yeni şeyler öğrenmesi gerekiyor. Efsane olmak için düzenli, sürekli ve çalışkan olmanız gerekir."