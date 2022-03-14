Antalyaspor, Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönüyor

20. dakikada konuk ekip öne geçti. Doğukan'ın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Wright, Başakşehir ceza sahası önündeki Ndao'ya pasını attı. Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, yerden köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

39. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Antalyaspor savunmasının hatasında topu kapan Aleksic, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Aleksic, müsait pozisyondaki Pizzi'ye pasını attı. Portekizli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde altı pas içine düşen topa Ravil diziyle vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

87. dakikada Antalyaspor çok net bir fırsatı kullanamadı. Kendi yarı sahasından kaptığı topla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar ilerleyen Gökdeniz, boş pozisyondaki Veysel'e pasını attı. Veysel'in uygun pozisyonda çektiği şutunda kaleci Volkan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+3. dakikada ev sahibi takım beraberlik şansını kullanamadı. Aleksic'in sağ kanattan kullandığı kornerde Salih Uçan altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen meşin yuvarlağı Güray Vural çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.