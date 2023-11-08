Antalya, geleceğin voleybolcularına ev sahipliği yapacak

Turnuva kapsamında değerli tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve araştırmacı yazar Selim Erdoğan ile “Cumhuriyet Sohbetleri” düzenlenecek.

Turnuvaya katılan takımların isimleri; ilk kadın opera sanatçısı, ilk pilot gibi Cumhuriyetin ilklerine imza atan kadınların isimlerinden oluşacak.

Genç voleybolculara İlber Ortaylı’nın yeni basılan “Cumhuriyetin Doğuşu” adlı kitabı imzalı şekilde hediye edilecek.

Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol iş birliği ile gerçekleştirilecek “Gelişim Takımları Turnuvası”, 2023-2024 sezonunda 15. kez düzenlenecek. Bu yıl Antalya'nın güzel atmosferinde, 12-19 Kasım tarihleri arasında hayata geçirilecek turnuvaya 9-16 yaş aralığında 650 sporcu bir araya gelecek.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ilk kez 2015 yılında sporda fırsat eşitliği ilkesi ve her yaştan kız çocuğunun spora adım atması amacıyla başlattığı ve bugüne dek binlerce genç kızı voleybola kazandıran “Eczacıbaşı Geleceğe Smaç” projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya yoğun ilgi gösterildi. Antalya’da bulunan Antalya Cosmos Sports Center’da gerçekleşecek turnuva, aynı zamanda genç yeteneklere kendilerini geliştirme ve gösterme fırsatı sunuyor. Turnuvaya toplamda 78 takım katılacak. Katılım gösteren takımlar, kendi yaş ve beceri düzeylerinde 6 takımdan oluşan seriler halinde maçlar yapacaklar.

İlber Ortaylı “Cumhuriyet Sohbetleri”nde geleceğin voleybolcularıyla bir araya gelecek

Gelişim Takımları Turnuvalarının yanı sıra adeta voleybol festivali havasında geçen organizasyonda pek çok etkinlik de katılımcıları bekliyor. Bu yıl 100. yaşını kutladığımız Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Antalya’da geleceğin voleybolcularıyla ve velilerle bir araya gelecek. Cumhuriyetin değerlerinden spora ve gençliğe kadar pek çok konuda konuşacak İlber Ortaylı’nın yeni basılan “Cumhuriyetin Doğuşu” adlı kitabı imzalı şekilde hediye edilecek. 17 Kasım 2023 Cuma günü ise Türk araştırmacı ve yazar Selim Erdoğan da “Cumhuriyet Sohbetleri”nde konuşmacı olarak yer alacak.

Takım isimleri Cumhuriyetin “İlk” kadınlarından geliyor

Sporda fırsat eşitliği ile Türk kadının layık olduğu en büyük başarıları kazanma ilkesi doğrultusunda 1966 yılından bu yana yoluna devam eden Eczacıbaşı Spor Kulübü, 15. Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası’nda Cumhuriyetimizin “İlklerine” imza atan kadınlarını anıyor. İlk kadın opera sanatçımız, ilk kadın pilotumuz gibi isimler 15. Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası’na katılacak takımların isimlerine ilham oluyor. Takımların tamamının isimleri, Cumhuriyetimizin ilklerine imza atan kahraman kadınların isimleri olacak.

Turnuvanın sonunda, 14 Kasım 2023 Salı akşamı turnuvaya katılan tüm sporcuların dans gösterisinin ardından kapanış partisi düzenlenecek. Dans gösterisi hazırlıkları için Gümüş Kedi Dans Kulübü’nün dans hocaları turnuva boyunca sporcularla birlikte çalışacak ve parti sırasında da birlikte olacak.

Kurulduğu günden bu yana yetiştirdiği sporcularla voleybol kamuoyuna örnek olan Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ES Voleybol iş birliği ile imza attığı projenin takvimine ve detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

Turnuva programı:

12 Kasım 2023 Pazar:

A-B-C-D-E-F Serisi Maçları

13 Kasım 2023 Pazartesi:

A-B-C-D-E-F Serisi Maçları

20.00-21.00 İlber Ortaylı ile Cumhuriyet Sohbetleri

14 Kasım 2023 Salı:

A-B-C-D-E-F Serisi Maçları

21.00-22.00 Dans Gösterisi & Kapanış Partisi

17 Kasım 2023 Cuma:

Selim Erdoğan ile Cumhuriyet Sohbetleri