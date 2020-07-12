Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var
Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı...
Türkiye'de Kovid-19'dan 194 bin 515 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 194 bin 515...
Ankaragücü evinde Galatasaray'ı yendi
Ankaragücü evinde Galatasaray'ı yendi
Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii Türk milletidir
Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar...
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı...

Ankaragücü evinde Galatasaray'ı yendi

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Ankaragücü evinde Galatasaray'ı yendi

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.

47. dakikada sağ kanattan Marcao'yu geçerek ceza sahasına giren Orgill'in yerden çektiği şutta top uzak direğin yanından auta gitti.

54. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada kaleciyi de geçen topla Belhanda kale sahasının içinde buluştu. Müsait durumdaki Belhanda, topu yandan auta attı.

57. dakikada ceza yayının içinde Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ alt direğe çarparak oyun alanına döndü.

61. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmadan çıkardığı topu kaybeden Emin Bayram, pozisyonun devamında ceza sahasının içinde Orgill'i düşürdü ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 62. dakikada Scarione'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü, sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.