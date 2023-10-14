Anadolu Efes'ten saygı duruşu açıklaması

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçlardan önce gerçekleştirilen saygı duruşuna ilişkin Avrupa Ligi tarafından yapılan paylaşımın başvuruları sonucu kaldırıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Ligi tarafından geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Orta Doğu'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle saygı duruşu yapılması yönünde bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda tüm Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçları öncesinde saygı duruşları gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün 12 Ekim Perşembe günü Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde de bölgede hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmuştur. Yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan yorumlara neden olan Avrupa Ligi sosyal medya paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır."

Avrupa Ligi, sosyal medya hesabından saygı duruşuna ilişkin, "İsrail'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin onuruna Avrupa Ligi'nin 2. haftasındaki maçlarda saygı duruşunda bulunulacak." paylaşımını yapmıştı.

Anadolu Efes Kulübü ise Real Madrid ile oynanan müsabakadan önce yapılan anonsta, "Değerli basketbolseverler, son günlerde yaşanan terör saldırılarında ve devam eden silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.